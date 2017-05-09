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§ NG.kz
Как костанайцы отмечают День Победы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28136
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранним утром сегодня, 9 мая, в Центральный сквер стекались толпы людей с гвоздиками, флагами, шариками и портретами отцов, дедов и прадедов. Многотысячный «Бессмертный полк» под звуки оркестра прошагал до парка Победы.
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Доцент
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы с детьми к деду и бабуле на кладбище ездим. Попроведывать в самый главный для них праздник сколько себя помню, дни рождения свои так не ценили). Потом вечером собираемся за столом праздничным.%%%%%%%


Обязательно выйти в этот день на эту Акцию Бессмертный полк, чтобы почувствовать себя частью великого, единого народа,который спас планету Земля от фашизма! Кстати, эта Акция"Бессмертный полк", пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ, куда НЕ НАДО зазывать людей, обязывать их явиться на массовое мероприятие! Это единый порыв миллионов благодарных потомков, которых с портретами своим родных, близких, обязательно С ДЕТЬМИ, выходят на это торжественное,траурное мероприятие, чтобы отдать дань Памяти и Скорби погибшим гражданам. 9 мая во всех городах России, да и по всему миру, проводятся торжественные мероприятия с организацией Вахты Памяти у могил Неизвестных Воинов, возложение венков, а затем- прохождение Полка бессмертия из миллионов людей.
Этот один из истоков патриотизма и гордости за свою страну, свой народ (СССР), который ценой тяжелейших потерь смог выстоять и ПОБЕДИТЬ !
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ!
И по традиции затем собраться всем за столом и выпить ЗА ПОБЕДУ!

глас народа
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.Проявлять ее надо каждый раз, когда видишь ветерана, когда ему нужна помощь и тд..
А не в один отведенный для этого дела день в году..%%%%%

Не надо утрировать и просто злобно скалить свои зубы. В России ветераны социально защищены и имеют ВСЕ льготы, которые тебе и не снились в недостроенном коммунизме, не говоря уже о твоем современном существовании..

пэтриот
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 15:09
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.05.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы развели тут? Памятные праздники, о какой-либо войне, о каком-либо спасении (посредством низвержения своего врага) - это нормально и должно (и есть) быть у каждого народа. У евреев, к примеру, есть праздник Пурим. Вдаваться в подробности не буду, но суть праздника в том, что уже более 2 тысяч лет евреи каждый год празднуют убийство персидского визиря Амана, некогда затеявшего истребление евреев, всех его сыновей и прихвостней - в праздник полагается маскарад (одеваться кто во что горазд), пить вино до поросячьего визга и печь печенья под названием Гоменташн, "озней Хаман" - что в переводе означает "уши Амана". Таково было спасение, а за любым спасением и победой всегда следовал пир!
О какой скромности вы говорите? Для чего? Хотят - пусть празднуют люди, победителей не судят.
Единственное, что лично я не поддерживаю - это коммерция с флагами, которые лепят на немецкие машины :lol: :lol: :lol:
Подобные даты в истории народов, это, если будет угодно, хоть и комично и квасно это слово будет звучать - ментальные скрепы, и это есть у всех народов.
И не приплетайте к ним политические, националистические, экономические и прочие вопросы. Будьте повыше тех, кто играя на этом, делает свой политический гешефт...

[Исправлено: Моше, 10.05.2017 - 15:14]
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Бывалый
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
евреи каждый год празднуют убийство персидского визиря Амана, некогда затеявшего истребление евреев

Евреи при этом бухают на могилах тех, кого успел истребить Аман?
Ты реально не понимаешь ЧТО именно людей не устраивает?

§ Victor Yang
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8400
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.05.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Евреи при этом бухают на могилах тех

А почему власти на это не обращают внимания? Предупредить всех сначала, а потом по общим правилам задерживать за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Профайл

Бывалый
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 16:05
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 16:07
Комментарий удален модератором.

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 16:36
Комментарий проходит проверку.
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