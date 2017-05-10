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§ NG.kz
Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало руководство оштрафованного детсада в п. Денисовка
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28136
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы обеспечивать дошкольников полноценным питанием, родители должны платить вдвое больше, чем сейчас. Разница между типовыми правилами и финансовыми возможностями сельчан может вновь вылиться в судебное разбирательство.
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гость
Re: Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало...




Отправлено: 10.05.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмазки. Какие могут быть оправдания? Закон об образовании, как и типовые правила един для всех. Неумелое руководство.

Бывалый
Re: Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало...




Отправлено: 10.05.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну где крикуны про то что украли у детей?
Чо языки в ///опы засунули?
Не желаете туда поехать и поработать в этом детском саду?

Бывалый
Re: Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало...




Отправлено: 10.05.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Отмазки. Какие могут быть оправдания? Закон об образовании, как и типовые правила един для всех. Неумелое руководство.

Правильно.
Влупить селянам неподъемную оплату за детсад и закрыть его к чертям собачьим.
Не умеют родители зарабатывать на детсад - пусть дома сидят с детьми.
То-то их детям будет больше пользы от сидения дома, ога.

затоакимукрузакнадоразвдвагода
Re: Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало...




Отправлено: 10.05.17 - 16:06
Комментарий удален модератором.

Гость
Ситуацию с рационом воспитанников прокомментировало руководство оштрафованного детсада в п. Денисовка




Отправлено: 10.05.17 - 16:38
Комментарий проходит проверку.
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