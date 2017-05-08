Цитата: Кайрат:

там то же разворовывают бюджет, законы всегда должны меняться в соответствии с реалиями жизни, вы не заметили что мы стали жить лучше в разы чем жили при советах? давно вы стояли в очереди за перловой крупой или хлопковым маслом или же за трусами?

Друг, скажите пожалуйста, как патриот своего Государства, а в чем заключается такой высокий уровень жизни? В том, что Вы можете позволить себе купить эти вещи без очереди? Насколько я помню, все необходимое можно было приобрести и раньше, на базаре, по одной простой причине - зарплата позволяла. А может быть у Вас есть более весомые аргументы? Или я что-то не понимаю. Если как Вы говорите, реалии жизни заставляют меняться, то тогда подскажите, куда делся Казахстан Индустриальный? Статья то к стати, о проблемах образования. Вы то, поди образование получили при Союзе (за счет Государства), и голова у Вас не болела - где найти работу, как семью прокормить, в какой садик устроить ребенка. А ВОТ ПРО НАУЕХАВШИХ, Вы конечно погорячились - люди просто не видят для себя перспектив в городе, вот и уезжают. А вот Родина - она и есть Родина,графа в паспорте : место рождения г .КУСТАНАЙ. И решать о том, что она потеряна на всегда, ну поверить - не Вам.