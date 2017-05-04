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§ NG.kz
Строить путь железный, а короче - БАМ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1930 году Дальневосточный крайком направил в ЦК ВКП(б) Совета народных комиссаров СССР предложение о строительстве второй Транссибирской магистрали с выходом к Тихому океану. В этом документе железная дорога впервые была названа БАМ (Байкало-Амурская магистраль).
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§ bgb
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Китайцы достроят. Отрегулируют и доведут до ума. Они умеют работать.

у них ширина колеи другая. могут под себя сделать нечаянно :-)
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