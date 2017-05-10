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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Приехали...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 мая министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ презентовал в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК». Парламентарии еще только начнут обсуждать законопроект, но уже споткнулись о порог, который сами же выстроили.
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Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приехали...




Отправлено: 10.05.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно: "приехали".... Как всё прогнозируемо...(((
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