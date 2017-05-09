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§ NG.kz
Как костанайцы отмечают День Победы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранним утром сегодня, 9 мая, в Центральный сквер стекались толпы людей с гвоздиками, флагами, шариками и портретами отцов, дедов и прадедов. Многотысячный «Бессмертный полк» под звуки оркестра прошагал до парка Победы.
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глас народа
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впечатление, надо сказать, от сцены несения портретов умерших людей довольно гнетущее%%%%


Смысл этой МАССОВОЙ АКЦИИ НАРОДА- показать свою личную сопричастность со своими погибшими родственниками, великим народом-победителем, спасшим народы мира от полного уничтожения и " генетических чисток" в газовых камерах всех неполноценных людей в соответствии с фашистской идеологией.
Да и каждому человеку, просто приятно проявить свою гражданскую позицию- сопричастность к этому ВЕЛИЧАЙШЕМУ событию современности.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ !!! :-P :-P :-P :-P :-P
СЛАВА НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ !!!! :-P :-P :-P

§ Доктор СИЗО
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.05.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Есть и те и другие.
Но ты то сам читал, есть другие, которых пригнали для этого.
Для толпы..
Вот малейшее пригоняние для отчетности, перечеркивает всё..
Нас раньше не пригоняли как стадо и не заставляли носить..
Все должно быть от чистого сердца..

- смотри, как заботишься о других.....себя для начала пожалел бы, нервные клетки не восстанавливаются..... не подсчитывал, сколько словесного мусора настрогал специально для первомайских праздников? Стахановец (((((((((( 8-) 8-) 8-) 8-) :-) :-) :-)
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аман
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ !!!
СЛАВА НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ !!!!

Да не кричи ты!
Скорбить надо над погибщими..

§ bgb
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Вся земля усыпана костьми. Мы ходим по ним.
Но скоро запретят ношение портретов погибших людей, не нормально это для нашей страны.

вы же поняли, что я хотел сказать. уже писали, что там захоранивали умерших в нашем госпитале. действительно, получается чествуем ветеранов, стоя на костях ветеранов. я не против дня победы, не против того, чтобы праздновать его. более того, мой отец был ветераном.
вопрос в этике.
в этот день хорошо гулять по городу, смотреть на шествие, концерты...
а вот смотреть, как народ давится в раздаче халявной каши и водки, потом садятся, пьют, громко орут, перебивая и не слыша друг друга - зрелище тягостное. пьют "фронтовые" 200 грамм те, кто в армии даже не служили. кто-то установил даже дозу - 200 грамм, а остановиться не могут. потом, поддерживая друг друга бредут по домам, ведут под руку своих уставших детей. какой пример им показали?!..
ну а про кости - кто помнит - тот поймет...
Профайл

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 11:50
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Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 11:53
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