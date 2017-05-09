Цитата: ТСовец:

Вся земля усыпана костьми. Мы ходим по ним.

Но скоро запретят ношение портретов погибших людей, не нормально это для нашей страны.

вы же поняли, что я хотел сказать. уже писали, что там захоранивали умерших в нашем госпитале. действительно, получается чествуем ветеранов, стоя на костях ветеранов. я не против дня победы, не против того, чтобы праздновать его. более того, мой отец был ветераном.

вопрос в этике.

в этот день хорошо гулять по городу, смотреть на шествие, концерты...

а вот смотреть, как народ давится в раздаче халявной каши и водки, потом садятся, пьют, громко орут, перебивая и не слыша друг друга - зрелище тягостное. пьют "фронтовые" 200 грамм те, кто в армии даже не служили. кто-то установил даже дозу - 200 грамм, а остановиться не могут. потом, поддерживая друг друга бредут по домам, ведут под руку своих уставших детей. какой пример им показали?!..

ну а про кости - кто помнит - тот поймет...