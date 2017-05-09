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§ NG.kz
Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу 5 мая установили знак пешеходного перехода по улице Алтынсарина, прям на остановке Центральный рынок (та, что возле торгового центра Мега). Карман для автобусов и прям сразу за карманом столб (бывший троллейбусный), вот на нем и повесили знак.
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112
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 09.05.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то полицейские такие знаки пробивают.
Там по любому не заметишь пешехода за автобусом, если это так и штраф.
Слышал у них сейчас проблемы с дотациями начались и на самом высоком уровне прикпз вышел о наполнении бюджета..

112
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 09.05.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати с одного знако только в таких городишках как Костанай, выручается в среднем до 500 тысяч тенге за сутки..
Потом примерно через месяц немного меньше половины в сутки..
Но все равно, даже если десять водятелов ловят в день, сумма примерно миллиона 3 в месяц, там же не только уже за пешеход докапываются, кто то с перегаром, сразу 120 тысяч..

§ пешеход
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 09.05.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешение на дислокацию данного знака в студию...
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§ bgb
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.05.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда складывается ощущение, что знаки у нас расставляют умственно отсталые люди. или ставят по просьбе чьей-то?
кто-то кого-то просит: поставь тут.
кого-то: а почему тут?
кто-то: вдруг буду тут в жару стоять, так от солнца загораживать будет.
кого-то: да нет проблем, сделаем! 8-)
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всадник без головы
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 09.05.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не очень умные пешеходы заметив знак будут смело выпрыгивать на этот переход и быть сбитыми

Раньше в автобусах всегда писалось:обходи автобус сзади, а трамваи спереди.
Но это не для нас, да? :lol:

егор
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 09.05.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
:обходи автобус сзади,
раньше это золотое правило учили с 1класса на кону были жизни , а не бюджет

§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.05.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
иногда складывается ощущение, что знаки у нас расставляют умственно отсталые люди.

Если честно, то да... Зачастую знаки стоят так, что непонятно кто и чем думал при их установке :-( Если только специально ставят бестолково, чтобы потом штрафовать водителей ;-) , но не принимают во внимание то, что при этом могут пострадать пешеходы :-(
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.05.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всадник без головы:
Раньше в автобусах всегда писалось:обходи автобус сзади, а трамваи спереди.
Но это не для нас, да? :lol:

В ПДД не нашел что-то такого, но по памяти было такое. А вообще хожу на работу пешком (благо рядом), так вот в основном пешеходы вообще о своей безопасности не заботятся :-( Еще не загорелся зеленый - уже прутся через дорогу, даже если загорелся зеленый - по сторонам не смотрят... Создается ощущение, что они перед переходом через дорогу "сохранились", но ведь это только в играх такое возможно. А про пешеходные переходы, так вообще бардак... идут по улице, резко поворачивают на пешеходный переход и не сбавляя скорости шагают :-( Жизнь свою вообще не ценят, ведь может возникнуть ситуация, когда водитель проглядел, а зимой так вообще не сможет быстро остановиться - да пешеход будет прав, даже если будет мертвый к сожалению :-( :-( :-(

[Исправлено: dandiv, 09.05.2017 - 19:32]
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ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 09.05.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
да пешеход будет прав

в чем, в том что он не знает ПДД?
но как говорится...незнание закона(пдд в данном случае) не освобождает от ответственности.
3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

§ bgb
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Создается ощущение, что они перед переходом через дорогу "сохранились", но ведь это только в играх такое возможно.

точно сказал и повеселил! :lol: :lol: :lol:
помню, по молодости, у нас такой прикол был: при переходе светофора на зеленый свет или на переходе остановиться и неторопливо закурить... дураками, конечно, были, но тогда еще и машин столько не было, а утырки за рулем вообще были в диковинку.
вот если спросить жппшника: зачем неправильно знак поставили? ответит: это не мы их ставим! а те, кто ставит, отвечают: это жппшники так распорядились!
и никто, включая акимат, никого не контролирует. принцип: "делается? делается! ну и фиг с ним, лишь бы было"...
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§ bgb
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
да пешеход будет прав, даже если будет мертвый к сожалению

Цитата:
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw:
в чем, в том что он не знает ПДД?

думаю: настанет момент, когда кого-то в суде оправдают за смерть нерадивого пешехода?!
вот с этого момента и начнется внимательное изучение пдд пешеходами!
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.05.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
вот если спросить жппшника: зачем неправильно знак поставили? ответит: это не мы их ставим! а те, кто ставит, отвечают: это жппшники так распорядились!

Точно! :lol: Еще недавно я писал про неправильно установленный знак Сужение дороги по Алтынсарина перекресток с Гагарина. Он там так и висит, но похоже в этом месте решили расширить улицу - уже около недели ковыряют этот участок.
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.05.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw:
3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Это конечно верно, но водители учат ПДД в автошколе, чтобы сдать экзамен, а пешеходам то сдавать ничего не нужно, поэтому я думаю не многие купили себе книжку по ПДД и стали ее тщательно читать :-( Как их заставить учить ПДД?
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