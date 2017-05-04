M@n!Ak Re: Накорми себя сам #15







Отправлено: - 19:38 Стандартный расклад для южной корее, но и для кустаная интересно. Правда 400 грпмм мяса там не дают, гораздо больше, стоимость 1 такого сета на сколько помню порядка 10 уе, просто тебе заставляют весь стол разными салатами, и хорошей пиалой с мясом. Если ресторан по моднее, то для этих целей ставят специально обученную девушку, и она вам жарит. Очень радует что и в Кст такое появилось!