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§ NG.kz
Накорми себя сам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то на отдыхе в дальних странах мне очень понравились приемы курортных ресторанов - давать возможность клиентам что-то приготовить себе самим. В Турции я с удовольствием опускала в кипящее растительное масло горький перец «бараний рог», знатная получалась закуска. В Египте туристы наперебой запекали на решетке маринованные креветки. В дубайском отеле готовили на завтрак под присмотром повара омлетные блинчики с наполнителями. А в костанайском кафе San Rice можно за считанные минуты приготовить себе жареное мясо.
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M@n!Ak
Re: Накорми себя сам




Отправлено: 04.05.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандартный расклад для южной корее, но и для кустаная интересно. Правда 400 грпмм мяса там не дают, гораздо больше, стоимость 1 такого сета на сколько помню порядка 10 уе, просто тебе заставляют весь стол разными салатами, и хорошей пиалой с мясом. Если ресторан по моднее, то для этих целей ставят специально обученную девушку, и она вам жарит. Очень радует что и в Кст такое появилось!

Гостья
Re: Накорми себя сам




Отправлено: 08.05.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора, когда вы уже начнете фотографировать все то, что вы так подробно описываете? У молодежи это нынче обязательное действие при посещении любого общепита. Так что на вас даже внимания не обратят, а читателям будет интереснее. Можно даже видео короткие снимать.

Ленка
Re: Накорми себя сам




Отправлено: 10.05.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну может кто-нибудь подскажет адрес?
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