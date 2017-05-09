Цитата: 112:

Должен приложить все документы, билеты и все такое, когда приехал.

Если на автомобиле, то расходники бензина по дороге..

Ну вот, граждан опять подозревают..



И ты как лох ведешься на это, что с собой возишь чеки с АЗС по пути?



Пускай этот доблестный полицай покажет для начала требование показывать ему чеки с АЗС. Это же развод полный.

У меня служебная машина с алматинского офиса с российскими номерами, так я не разу не слышал чтобы мне или водителю говорили показать чеки с АЗС, водитель местный с Алма-Аты, но нас в Астане ни разу сотрудник жолпола или полиции когда не в машине, не заставляли показывать чеки с АЗС. Да и вообще, за последние три года в Алма-Ате меня ни разу не останавливал полицейский чтобы предъявить ему документы, я же дома Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз