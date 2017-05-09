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§ NG.kz
Усиленная проверка документов стартует в Астане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов", - отмечается на сайте акимата Астаны. Среди задач ОПМ - выявление незарегистрированных граждан.
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§ Нурбанчик
Re: Усиленная проверка документов стартует в Астане
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1807
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 10.05.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Должен приложить все документы, билеты и все такое, когда приехал.
Если на автомобиле, то расходники бензина по дороге..
Ну вот, граждан опять подозревают..


И ты как лох ведешься на это, что с собой возишь чеки с АЗС по пути?

Пускай этот доблестный полицай покажет для начала требование показывать ему чеки с АЗС. Это же развод полный. 8-)
У меня служебная машина с алматинского офиса с российскими номерами, так я не разу не слышал чтобы мне или водителю говорили показать чеки с АЗС, водитель местный с Алма-Аты, но нас в Астане ни разу сотрудник жолпола или полиции когда не в машине, не заставляли показывать чеки с АЗС. Да и вообще, за последние три года в Алма-Ате меня ни разу не останавливал полицейский чтобы предъявить ему документы, я же дома :lol: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз :lol: :lol: :lol:
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