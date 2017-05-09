dandiv Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 374

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:31 Цитата: всадник без головы:

Раньше в автобусах всегда писалось:обходи автобус сзади, а трамваи спереди.

Но это не для нас, да? Раньше в автобусах всегда писалось:обходи автобус сзади, а трамваи спереди.Но это не для нас, да?

В ПДД не нашел что-то такого, но по памяти было такое. А вообще хожу на работу пешком (благо рядом), так вот в основном пешеходы вообще о своей безопасности не заботятся Еще не загорелся зеленый - уже прутся через дорогу, даже если загорелся зеленый - по сторонам не смотрят... Создается ощущение, что они перед переходом через дорогу "сохранились", но ведь это только в играх такое возможно. А про пешеходные переходы, так вообще бардак... идут по улице, резко поворачивают на пешеходный переход и не сбавляя скорости шагают Жизнь свою вообще не ценят, ведь может возникнуть ситуация, когда водитель проглядел, а зимой так вообще не сможет быстро остановиться - да пешеход будет прав, даже если будет мертвый к сожалению



[Исправлено: dandiv, 09.05.2017 - 19:32]