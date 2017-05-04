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§ NG.kz
Строить путь железный, а короче - БАМ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1930 году Дальневосточный крайком направил в ЦК ВКП(б) Совета народных комиссаров СССР предложение о строительстве второй Транссибирской магистрали с выходом к Тихому океану. В этом документе железная дорога впервые была названа БАМ (Байкало-Амурская магистраль).
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Гога
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перепутал - второе - существительное .

Хоккей
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто режет слух , когда хоккеистов национальной сборной так называют .А так , конечно , не так страшно .*Мы, народ Казахстана,
объединенный общей исторической судьбой,* - кстати ,это из преамбулы Конституции Республики Казахстан . А производное от *народ Казахстана* будет *Казахстанец* , а отнюдь не казах . В США тоже национальность есть -
АМЕРИКАНЦЫ МЕКСИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,немецких американцев и ирландских американцев,американцы английского происхождения. Хотя в паспорте указывается только гражданство , графы *национальность - нет .И говоря *американец* - говорят только о гражданской принадлежности .

112
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прожевали все республики, отстроившие Россию и выкинули..
А кто то говорил что это они нам все строили..

Хоккей
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.

Хоккей
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:21
Комментарий удален модератором.

§ Тимур Гафуров
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.05.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Опять путешествие в прошлое?

исправлено. спасибо
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Гога
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 07.05.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто хочу , чтобы меня , гражданина Казахстана называли по гражданской принадлежности - гражданин Казахстана !!! А не по национальной . Я же не виноват , что у меня другая национальность , и она мне нравится . И я очень уважаю другие национальности .Народ Казахстана един !

§ bgb
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3459
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.05.17 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рассказывали мне, что даже в 70-80 г.г. впереди строителей бама шли зеки и валили лес, подготавливая площадки...
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§ Victor Yang
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8397
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.05.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
рассказывали мне, что даже в 70-80 г.г. впереди строителей бама шли зеки и валили лес, подготавливая площадки...

А ты, как обычно, статью не читаешь? Только заголовок?
Цитата:
По информации из разных источников, большое участие в строительстве БАМа принимали заключенные.
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:{)
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 09.05.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты, как обычно, статью не читаешь?

а он писатель..))

§ bgb
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3459
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты, как обычно, статью не читаешь? Только заголовок?

вы удивитесь, но я ее прочел.
Цитата:
По информации из разных источников, большое участие в строительстве БАМа принимали заключенные. В 1938 году при расформировании БАМлага на его базе создали 6 железнодорожных исправительно-трудовых лагерей, началось строительство западного участка от Тайшета до Братска. В 1947 году строительство восточного участка продолжилось силами заключенных Амурского ИТЛ (Амурлаг). До расформирования Амурлага в апреле 1953 года были уложены пути, построены мосты на участке Комсомольск-2 - Постышево. В 1958 году строительство магистрали было отменено, как «большинство сталинских строек».
5 апреля 1972 года началось строительство современного БАМа, на станции БАМ отсыпаны первые кубометры грунта на участке железной дороги БАМ - Тындинский. Основная центральная часть магистрали строилась 12 лет (с 5 апреля 1972 г. по 27 октября 1984 г.).

т.е. написано, что амурлаг и все итл были расформированы, правильно?
а вот 1972 год я помню очень хорошо, потому что был уже старшеклассником.
во время политиформаций нам постоянно доводили об успехах на строительстве бама, но при этом ни слова не говорили о присутствии там зеков! и я об этом не подозревал, пока не приехал оттуда погостить один мой знакомый, который это и рассказал.
вот о чем был мой коммент...
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§ Нурбанчик
Re: Строить путь железный, а короче - БАМ
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1807
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 10.05.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
во время политиформаций нам постоянно доводили об успехах на строительстве бама, но при этом ни слова не говорили о присутствии там зеков! и я об этом не подозревал,

Цитата:
bgb:
рассказывали мне, что даже в 70-80 г.г. впереди строителей бама шли зеки и валили лес, подготавливая площадки...


Не правильно вам всё рассказывали.
За много лет до 1972 года, до зеков про которых вам рассказывали, там прошли десятки изыскательский партий с проектировщиками. Среди проектных организаций были Мосгипротранс (г.Москва), Сибгипртотранс (г.Новосибирск), Томгипротранс (Томск) - эти институты запроектировали большинство железных дорог и в Казахской ССР.

Вот немножко истории, у меня дома у родителей такой задокументированной истории не мало:



Есть прекрасные слова у изыскателей БАМа:
Мы счастливей других - мы идём впереди!
Сквозь тайгу и дожди, сквозь мечты и рассветы!
И за нами ложатся СТАЛЬНЫЕ ПУТИ -
НАШ автограф на будущих картах планеты!

Вот первая женщина-изыскатель БАМа, Дитятева Елена Николаевна, ей тогда был 21 год:




Так что, уважаемый bgb, вы не правы на счёт БАМовских первопроходцев.
И что вы удивляетесь, что вам в 70-ых годах не рассказывали про заключенных на БАМе? Зачем? Что бы вас готовить к местам не столь отдаленным?
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Гость
Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 10.05.17 - 01:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Строить путь железный, а короче - БАМ




Отправлено: 10.05.17 - 02:00
Комментарий проходит проверку.
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