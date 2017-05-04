Цитата: Victor Yang:

А ты, как обычно, статью не читаешь? Только заголовок?

вы удивитесь, но я ее прочел.

Цитата: По информации из разных источников, большое участие в строительстве БАМа принимали заключенные. В 1938 году при расформировании БАМлага на его базе создали 6 железнодорожных исправительно-трудовых лагерей, началось строительство западного участка от Тайшета до Братска. В 1947 году строительство восточного участка продолжилось силами заключенных Амурского ИТЛ (Амурлаг). До расформирования Амурлага в апреле 1953 года были уложены пути, построены мосты на участке Комсомольск-2 - Постышево. В 1958 году строительство магистрали было отменено, как «большинство сталинских строек».

5 апреля 1972 года началось строительство современного БАМа, на станции БАМ отсыпаны первые кубометры грунта на участке железной дороги БАМ - Тындинский. Основная центральная часть магистрали строилась 12 лет (с 5 апреля 1972 г. по 27 октября 1984 г.).

т.е. написано, что амурлаг и все итл были расформированы, правильно?

а вот 1972 год я помню очень хорошо, потому что был уже старшеклассником.

во время политиформаций нам постоянно доводили об успехах на строительстве бама, но при этом ни слова не говорили о присутствии там зеков! и я об этом не подозревал, пока не приехал оттуда погостить один мой знакомый, который это и рассказал.

вот о чем был мой коммент...