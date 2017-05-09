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§ NG.kz
Как костанайцы отмечают День Победы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранним утром сегодня, 9 мая, в Центральный сквер стекались толпы людей с гвоздиками, флагами, шариками и портретами отцов, дедов и прадедов. Многотысячный «Бессмертный полк» под звуки оркестра прошагал до парка Победы.
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ИРИНА
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы Костанайцы. С праздником Вас всех. Здоровья Вам и побольше радостных дней.Когда то и мы в том парке отмечали 9 Мая. Живите и радуйтесь.

9 мая
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Не нужно показухи. Грустно все это.

ВЕТЕРАНЫ ВОВ так не думают

§ Валентин
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5842
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.05.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сейчас такое время, что не сразу и скажешь праздник ли это вообще. Народ обвешался флагами, лентами. Прям показуха какая-то.


Праздник это в первую очередь для тебя, а не потому что это "показуха" или "не показуха".
Если для тебя это не праздник, то что-то с тобой не так.

Всех с Днём Победы!
Профайл

андрей
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Для меня 9 мая - День памяти. Мы вспоминаем дедов, бабушек, кто воевал и кто пахал в тылу. А сейчас все свели до костюмированного маскарад: клоунские машины с флажками, дети в карнавальных костюмах военных, мордобой в очереди за кашей, одинокие ветераны, сидящие дома... Не нужно показухи. Грустно все это.

предложите свое видение этого праздника без так сказать показухи.грустно пройти молча к вечному огню?я сегодня стоял и смотрел как бессмертный полк собрал людей у которых общее прошлое и много людей и пожилых и деток маленьких и флаги на машинах или на балконах не показуха какая то.мой друг приезжает ко мне на работу и говорит ты че деда не уважаешь почему не вешаешь на машину флаг он это от сердца говорит а не так мол повешал на тачку как катафот

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 23:33
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Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 23:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 23:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 00:20
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§ bgb
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3459
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.05.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Я в детстве проходила с улицы Победы на улицу Гагарина через это кладбище. Там была проложена тропинка и все по ней проходили через могилы на другую улицу.. Могилы были и ветеранов ВОВ и очень старые могилки.. потом это всё выровняли и сделали парк...а сейчас по могилам тех же ветеранов ходят люди.

всех с праздником!
раздачу каши и водки нельзя устраивать в парке победы! многие помнят, что это было кладбище! действительно - пир на костях...
Профайл

Гость
Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 10.05.17 - 01:36
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