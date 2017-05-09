10 мая стартует усиленная проверка документов жителей и гостей Астаны



В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов.

Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.



Мероприятие проводится в рамках организации и проведения выставки EXPO-2017.

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