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10 мая стартует усиленная проверка документов жителей и гостей Астаны
В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов.
Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.
Мероприятие проводится в рамках организации и проведения выставки EXPO-2017.
Читаешь и всё понятно, но оказывается есть личности, которые не умеют ни читать не думать головой, и употребляют не пойми что, раз последние мозги на помойку викинули:
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112:
Теперь казахстанцы стали потенциальными террористами поголовно..
Между прочим перед вступлением в Союз я это и говорил, что так будет..
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112:
Приравняли граждан к преступникам всех без исключения ради Экспо..