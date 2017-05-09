Цитата: Гость:

Для меня 9 мая - День памяти. Мы вспоминаем дедов, бабушек, кто воевал и кто пахал в тылу. А сейчас все свели до костюмированного маскарад: клоунские машины с флажками, дети в карнавальных костюмах военных, мордобой в очереди за кашей, одинокие ветераны, сидящие дома... Не нужно показухи. Грустно все это.

предложите свое видение этого праздника без так сказать показухи.грустно пройти молча к вечному огню?я сегодня стоял и смотрел как бессмертный полк собрал людей у которых общее прошлое и много людей и пожилых и деток маленьких и флаги на машинах или на балконах не показуха какая то.мой друг приезжает ко мне на работу и говорит ты че деда не уважаешь почему не вешаешь на машину флаг он это от сердца говорит а не так мол повешал на тачку как катафот