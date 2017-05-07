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глас народа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
символизирующих по мнению Мэров колонизацию Казахстана..*****

Скажите, пожалуйста, а когда образовалось государство "Казахстан" и когда его Россия превратила в колонию и в чем это выразилось ?? :lol: :lol: :lol:

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

В Инете есть много видео, где такие "учителя" отгребают по полной за свои "уроки" Цифирному, наверное, тоже захотелось "испытать неизведанное от ирисок"...Отхватил бы битой от пацанёнка, и угомонился бы...
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.05.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В костанайской области молодые супруги, только что сыгравшие свадьбу, педагоги, повесились..

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.05.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, капитан Жек Навальный показал себя в пиратской повязке, потому что лишился глаза от зеленки..
Наверно тоже не расплатился за такси..

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 09.05.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, где Василий?

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 09.05.17 - 23:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 09.05.17 - 23:47
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.05.17 - 01:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.05.17 - 02:03
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