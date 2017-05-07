Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик часть 3 #1247





(Полноправные пользователи) Сообщений: 745

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 Цитата: гость:



В Инете есть много видео, где такие "учителя" отгребают по полной за свои "уроки" Цифирному, наверное, тоже захотелось "испытать неизведанное от ирисок"...Отхватил бы битой от пацанёнка, и угомонился бы...