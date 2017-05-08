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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:54
Комментарий удален модератором.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:55
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.05.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:

Уважаемый, я переехал в Россию из-за семейных проблем.И с превеликим бы(!) удовольствием вернулся в Кустанай. Без работы со своей головой и своими руками я не останусь, это точно!Но! Понаехало в КУстанай много всяких, не знающих его историю, ни самого города, но с кучей амбиций. Если Вы так долго живёте в Кустанае, то должны помнить, как таких называли - тургайский, т.е. дикий, необразованный человек. Да и сами казахи городские мне говорили, что им стыдно за приезжих казахов. Потому что по таким вот "людям" судят по всем казахам. Вот в этом я их поддерживаю. А насчёт предприятий... Я успел поработать в Кустанае, уехал я в 2004-ом.На моих глазах разваливалась промышленность города. Я помню, с какой помпой открывали на КЖБИ фарфоровый завод, сам НАН приехал запускать. Скажите, он работает? Да и за сам КЖБИ хотелось бы узнать - каков выпуск продукции? Я вот знаю, что в совхозах дома разбирают, потому что стройматериалов в Кустанае не выпускают. И свой родной город я грязью не поливаю. Мне больно, когда город превращают непонятно во что...
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земляку
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:12
Комментарий удален модератором.

Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне больно, когда город превращают непонятно во что...

просто не выдержал конкуренции и проиграл приезжим они оказались сильней, это так называется, по простому.

Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Без работы со своей головой и своими руками я не останусь, это точно!

но дело в том что твое место уже занято, за время твоего отсутствия здесь многое поменялось, появились свой специалисты, своя элита, да и после крыма,сам знаешь доверия уже нет прежним специалистам, так что извини дорогой земляк,с оралманством наверное ничего не получится, передавай привет Д. Медведеву "ну вы там держитесь"
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