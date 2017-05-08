Ваш земляк Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...» #107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 746

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Цитата: Кайрат:



Уважаемый, я переехал в Россию из-за семейных проблем.И с превеликим бы(!) удовольствием вернулся в Кустанай. Без работы со своей головой и своими руками я не останусь, это точно!Но! Понаехало в КУстанай много всяких, не знающих его историю, ни самого города, но с кучей амбиций. Если Вы так долго живёте в Кустанае, то должны помнить, как таких называли - тургайский, т.е. дикий, необразованный человек. Да и сами казахи городские мне говорили, что им стыдно за приезжих казахов. Потому что по таким вот "людям" судят по всем казахам. Вот в этом я их поддерживаю. А насчёт предприятий... Я успел поработать в Кустанае, уехал я в 2004-ом.На моих глазах разваливалась промышленность города. Я помню, с какой помпой открывали на КЖБИ фарфоровый завод, сам НАН приехал запускать. Скажите, он работает? Да и за сам КЖБИ хотелось бы узнать - каков выпуск продукции? Я вот знаю, что в совхозах дома разбирают, потому что стройматериалов в Кустанае не выпускают. И свой родной город я грязью не поливаю. Мне больно, когда город превращают непонятно во что...