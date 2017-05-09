Цитата: андрей:

Россия в цвете оккупанта больше фигурирует какой то монстр поработитель. а то что братский народ как то мало упоминается то что вместе воевали и вместе строили и жили молчим жаль.будем роптать на темное прошлое будем жить разобщенно хотя светлого неужели мало было

Андрей, после Крыма как то начали с недоверием относится к этой братской стране, вы не представляете как они подставили своих соотечественников проживающих за пределами РФ, теперь врятли будет прежнее доверие, у меня в голове не укладывается, как так прожить в этом государстве более 20 лет, быть гражданином этой страны и из за какой то прибавки к пенсии и зарплате 10 рублей предать свое государство, жечь флаги государств, топтать герб государства, конечно в РФ хотели возродить империю, но нужно было это делать где то в 90х годах, а теперь это невозможно, а если бы это было у нас стало бы более ужасно, сразу бы со всего мира слетелись "братья мусульмане" нас "спасать" без нашего приглашения и вот тебе вторая Сирия и прятались бы мы вместе и Казах и Русский в подвале от бомбежек.