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§ NG.kz
Как костанайцы отмечают День Победы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранним утром сегодня, 9 мая, в Центральный сквер стекались толпы людей с гвоздиками, флагами, шариками и портретами отцов, дедов и прадедов. Многотысячный «Бессмертный полк» под звуки оркестра прошагал до парка Победы.
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§ Козлов я
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.05.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником Победы вас,форумчане!!!
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Frei
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 19:09
Комментарий удален модератором.

§ было время
Re: Как костанайцы отмечают День Победы
было время


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 19:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

Фотя
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давку в центральном входе в парк Победы создала сама власть, все подходы в парк были закрыты, и не пускали, пока не пройдет центральная колонна. Деткам на танках бы полазить. .. Кашу могли бы только детям раздавать, и такой давки не было бы ! А к памятнику пропускали бы только с корзинами и цветами, а когда закончились офиц.мероприятия, пусть бы все желающие подходили. Организация мероприятия не на уровне. зачем шашлычные с восточной стороны поставили, весь дым в парк... Грустно...

андрей
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с праздником всех ветеранов..всех костанайцев.всех казахстанцев.за державу обидно как говорил известный персонаж.сами разделились вот и результат теперь своя победа у каждой республики Россия в цвете оккупанта больше фигурирует какой то монстр поработитель. а то что братский народ как то мало упоминается то что вместе воевали и вместе строили и жили молчим жаль.будем роптать на темное прошлое будем жить разобщенно хотя светлого неужели мало было

ВЧК
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простая пьянка на кладбище и не более.. Я в детстве проходила с улицы Победы на улицу Гагарина через это кладбище. Там была проложена тропинка и все по ней проходили через могилы на другую улицу.. Могилы были и ветеранов ВОВ и очень старые могилки.. потом это всё выровняли и сделали парк...а сейчас по могилам тех же ветеранов ходят люди.Понимаю и знаю что мою правду удалят .

СССР
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните! Через века, через года,- Помните!О тех, кто уже непридет никогда,- Помните!.
С Днем Победы!!!
Слава Великому Советскому народу!!!

ВЧК
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:40
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

Prosto
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна с первым комментом насчет показухи. В этом году как никогда обилие флагов на машинах, причем самых разных размеров. Раньше просто георгиевские ленточки повязывали и смотрелось намного патриотичнее. И эта надпись на машинах "Спасибо деду за победу" - да на 90% уверена, что половина из тех, у кого эта надпись имеется, в трудной ситуации не протянули бы руку помощи ветеранам. Да и бессмертный полк... помнится, в прошлом году выкладывали фото разбросанных после парада фотографий, которые были розданы просто участникам шествия, а потом выброшены ими за ненадобностью

45
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Prosto:
Да и бессмертный полк... помнится, в прошлом году выкладывали фото разбросанных после парада фотографий, которые были розданы просто участникам шествия, а потом выброшены ими за ненадобностью

Люди празднуют, а Вы ищете плохое.

112
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фотя:
зачем шашлычные с восточной стороны поставили, весь дым в парк... Грустно...

Сейчас это больше напоминает бизнес..
Продажа флашков, ленточек, гарячих щящлыков..
Продажа..
А в этот день все должно быть бесплатно, чтобы хоть на день оказаться в гуще военных событий..

Амирбек
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Россия в цвете оккупанта больше фигурирует какой то монстр поработитель. а то что братский народ как то мало упоминается то что вместе воевали и вместе строили и жили молчим жаль.будем роптать на темное прошлое будем жить разобщенно хотя светлого неужели мало было

Андрей, после Крыма как то начали с недоверием относится к этой братской стране, вы не представляете как они подставили своих соотечественников проживающих за пределами РФ, теперь врятли будет прежнее доверие, у меня в голове не укладывается, как так прожить в этом государстве более 20 лет, быть гражданином этой страны и из за какой то прибавки к пенсии и зарплате 10 рублей предать свое государство, жечь флаги государств, топтать герб государства, конечно в РФ хотели возродить империю, но нужно было это делать где то в 90х годах, а теперь это невозможно, а если бы это было у нас стало бы более ужасно, сразу бы со всего мира слетелись "братья мусульмане" нас "спасать" без нашего приглашения и вот тебе вторая Сирия и прятались бы мы вместе и Казах и Русский в подвале от бомбежек.

Гость
Re: Как костанайцы отмечают День Победы




Отправлено: 09.05.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня 9 мая - День памяти. Мы вспоминаем дедов, бабушек, кто воевал и кто пахал в тылу. А сейчас все свели до костюмированного маскарад: клоунские машины с флажками, дети в карнавальных костюмах военных, мордобой в очереди за кашей, одинокие ветераны, сидящие дома... Не нужно показухи. Грустно все это.
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