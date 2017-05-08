112 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...» #98







Отправлено: - 21:31 Цитата: 1504:

ну, с праздником

Я не воевал, хотя сегодня поздравляли многие и товарищ приходил с женой, они выпивали немного, за своего деда..

Они каждый год с портретом ходят.

Но я на даче был, они сами посидели ..

Они вот отмечают, я нет..

Наверно обиделись что я не объявился, но я не могу так, когда кто то пьет и с ним сидеть, тем более днем с обеда..