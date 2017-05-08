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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
", я знала, что родное государство

Знала да мне кажется не все..

Гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alexander_Smr:
Гость:
Предлагать надо что-то, чтобы власти могли его услышать и изменить ситуацию в лучшую сторону.


Какой вы наивный, мне вас жалко.

Тогда кому и для чего автор статьи это пишет? Кроме коммерческого интереса я изначально никакого смысла в этой статье не увидел.

1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 19:26
Комментарий удален модератором.

1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Знала да мне кажется не все..

Надо бы развить тему, Марик! А то какая то интрига получается. Я ж теперь не усну, пытаясь понять чего ж такого я не знала (как тебе кажется) :lol: :lol:

§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
я знала, что родное государство поддержит инвалида, и не заставит его безногого, давать взятки за ежегодное продление инвалидности.

[t[/ так таки заставляет ))))))))0
Профайл

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Надо бы развить тему, Марик

Да че ее развивать..
Развить такую тему можно хорошо, я уже заглядываю на стертые комментарии в конце 20й страницы и "очищение" меня от всех других с помощью модератора и внезапно появившейся тов. ОК..
Вот че то нога загудела, пару тройку минут, к непогоде раньше говорили.
Потом вторая с минутку..
Залез в тырнет, там о погоде ни слова..

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уколы вчера уже отменил, судорога начала что то там, пять дней бес головы и мозгов, только жир, заоктавегинился, пока хватит.

1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ээээх, дружище, разочаровал ты меня!))) Я уж думала, что-нибудь новенькое узнаю... ну, с праздником тебя, тогда. Лечи ноги.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
ну, с праздником

Я не воевал, хотя сегодня поздравляли многие и товарищ приходил с женой, они выпивали немного, за своего деда..
Они каждый год с портретом ходят.
Но я на даче был, они сами посидели ..
Они вот отмечают, я нет..
Наверно обиделись что я не объявился, но я не могу так, когда кто то пьет и с ним сидеть, тем более днем с обеда..

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Лечи ноги.

Актовегином начал было колоться, судороги на ягодицах начали, и там и там..
Никогда не было..

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты всего лишь источник дохода для безграмотных преподавателей- в большинстве своем учеников - учеников - выпускников своего же вуза. Ну а если серьезно - то нескольким сотням хозяев страны нужны - несколько сотен тысяч безграмотных пастухов для овец, все остальное они купят за продажу недр. Жаль - но это наше будущее.

ейропа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
судороги на ягодицах начали

это точно от уколов? :lol:

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:42
Комментарий проходит проверку.

§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.05.17 - 21:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 21:51
Комментарий проходит проверку.
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Страница 7 из 8«1...5678»
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