жЫрдяй Re: Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же... #15







Отправлено: - 17:23 Цитата: 112:

И да, с портретами ходят только на трауре, а не отмечают праздники

im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fd51bb096a402ee55c0d9e58746c123e-l&n=13

и да?