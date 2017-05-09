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§ NG.kz
Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения "Гирлянд славы" и корзин с цветами к монументу "Отан коргаушылар", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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жЫрдяй
Re: Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же...




Отправлено: 09.05.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И да, с портретами ходят только на трауре, а не отмечают праздники

im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fd51bb096a402ee55c0d9e58746c123e-l&n=13
и да?

Гость
Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг




Отправлено: 09.05.17 - 17:31
Комментарий проходит проверку.
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