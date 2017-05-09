112 Re: Усиленная проверка документов стартует в Астане #2







Отправлено: - 14:25 Говорили же, обещали что на улице не будут проверять регистрацию..

Теперь казахстанцы стали потенциальными террористами поголовно..

Между прочим перед вступлением в Союз я это и говорил, что так будет..

Меня не веря мне, сама тов. ОК стирала за такое лживое будущее..

Ан нет, настало оно..

Везде враги..