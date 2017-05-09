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§ NG.kz
Усиленная проверка документов стартует в Астане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов", - отмечается на сайте акимата Астаны. Среди задач ОПМ - выявление незарегистрированных граждан.
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12
Re: Усиленная проверка документов стартует в Астане




Отправлено: 09.05.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мероприятие проводится в рамках организации и проведения международной специализированной выставки EXPO-2017.
Цитата:
В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов.

Открыли сезон охоты на шпионов и диверсантов? И это правильно! Они в прошлый раз переход завалили. И не забыть!!! Бичей,бомжей,инвалидов-колясочников и проституток-за 101-й километр!!! Чтобы не компроментировали наличием своего присутствия, достижений 550-летия Государства Казахского. Синего неба над ним. Отсутствия войны и 25-летия Республики Новая Корея.

112
Re: Усиленная проверка документов стартует в Астане




Отправлено: 09.05.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорили же, обещали что на улице не будут проверять регистрацию..
Теперь казахстанцы стали потенциальными террористами поголовно..
Между прочим перед вступлением в Союз я это и говорил, что так будет..
Меня не веря мне, сама тов. ОК стирала за такое лживое будущее..
Ан нет, настало оно..
Везде враги..

Борат
Re: Усиленная проверка документов стартует в Астане




Отправлено: 09.05.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда мвд делать нет чего. Они своиже документы усилено проверяют.........
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