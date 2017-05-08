Цитата: там то же разворовывают бюджет, законы всегда должны меняться в соответствии с реалиями жизни, вы не заметили что мы стали жить лучше в разы чем жили при советах? давно вы стояли в очереди за перловой крупой или хлопковым маслом или же за трусами?



Смотрите, вот такая новость прилетела некоторое время назад.



Цитата: Абсолютно бесплатный хлеб пенсионеры небольшого городка Струнино Владимирской области могут получить всего лишь предъявив талон - небольшой клочок бумаги для бытового принтера. Акцию проводит местный предприниматель, который просто решил помочь нуждающимся. Но в последнее время на него обрушился шквал недовольства - от этих самых пенсионеров.



Они как будто уверены: хлеб выдает им государство, и норма гораздо больше, чем один батон и половинка черного, а бизнесмен забирает часть себе.

Предприниматель раздавал хлеб с начала двухтысячный, на протяжение уже стольких лет. А горожане думали, что хлеб им выдает Путин.





С чего вы взяли, что то что вы стали жить лучше, сделало для вас власть? А вы не задумывались ли над тем, что вы могли бы жить даже лучше, если бы у власти были другие люди?



Я раскрою вам глаза – жить вы стали из-за нефтедолларов, которые наводнили страну в начале нулевых, а не из-за того, что кто-то за вас надорвал спину. Это справедливо и для России, и для Казахстана.