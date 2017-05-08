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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Вы же сами знаете истинную подоплёку ваших слов, когда комфортно одним и неуютно другим

так создайте себе уют, отбросьте свое шовинистическое мышление, попробуйте интегрироватся в общество, изучите язык, заведите приятеля хотя бы одного из коренных, даже если хотя бы выедите за пределы РК вы не будите с брезгливость рассказывать всякие небылицы типа, что они сначала дают протухнуть конине, а потом едят при чем не варят и что вы там ходили почти что в кандалах и один делали всю работу за всех так как туземцы неграмотные и ленивые, и еще вы их научили умываться и ходить в туалет, а так же научили их кушать ложкой и что еду нужно варить это то же ваша заслуга, и пожалуйста не рассказывайте что у вашей квартиры в очереди день и ночь стояли туземки мечтающие забеременеть от белого человека, или еще когда мальчики достигают совершенолетия отец покупает ослицу сам первый показывает как нужно заниматься сексом, после чего молодой мужчина ухаживает и работает на ослице а вечером секс и это пока не заработает калым и не женица, все эти темы были очень популярны в 1980г. их любил рассказывать солдатам, замполит, капитан Краузе наш земляк (Хабаровский Край 1980 г.) я то же сидел слушал, кто я против замполита.

Гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз такое слышу про то, что с таким-то дипломом не беспокоить, а ведь я регулярно просматриваю вакансии. Потом автор сам никуда не уехал, а значит его все здесь устраивает! Проблемы с трудоустройством молодежи есть, но автора заносит в политику вместе того что бы локально решать данную проблему, предлагать идеи. Предлагать надо что-то, чтобы власти могли его услышать и изменить ситуацию в лучшую сторону.

§ Talapker
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 09.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мой вопрос был - как можно по-разному читать и чертить чертежи? ЕСКД на то и Единая система, чтобы всё одинаково у всех было.


Чего Вы хотите?! Вы же у ИнжИнера спрашиваете)
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Скользкая тема. задались бы вопросом,чтож люди то уезжают?

Где лучше для них, туда и уезжают..
Всегда так было и так будет.
Кыпшаки тоже гоняли туда сюда по степям от сегодняшней Киргизии до Томска и Тюмени..
Что тут такого?
Я тоже из деревни приехал в Кустанай, потом с уже Костаная переехал в Рудный..
Гонял в Стрижи, но там не понравилось..
Все ищут что то где лусше, не знал?

555
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Проблемы с трудоустройством молодежи есть, но автора заносит в политику вместе того что бы локально решать данную проблему, предлагать идеи. Предлагать надо что-то, чтобы власти могли его услышать и изменить ситуацию в лучшую сторону.

Вот именно! А то у нас получается, чем больше власть для нас делает, тем большее мы ее критикуем. Ганди справедливо сказал "Хочешь перемен в будущем - стань этой переменой в настоящем". Только если народ хочет изменит страну к лучшему, то должен начать с себя, а не перекладывать ответственность на правительство. Политика НИКАК реально не влияет на твою ежедневную жизнь.

тебе
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1893 году поселение получает официальный статус города с наименованием Николаевск. Название Николаевск приносило ряд неудобств особенно для работы почты, так как по России было несколько городов с таким же названием. Поэтому в феврале 1895 года высочайшим повелением последнего императора России городу Новониколаевску было присвоено название Кустанай и уезду — Кустанайский. Город быстро развивался и к началу 20 века ,город был с развитой инфраструктурой для того времени. Интересен такой факт что в городе есть пивоваренный завод ,который был построен на средства швейцарца, в начале 20 века это был крупный завод на всем Южном Урале и на территории современного Казахстана.

Memento mori
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Ганди справедливо сказал

а еще в известном месте над входом было написано"каждому свое"
где более справедливо?

* Alexander_Smr
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


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Сообщений: 5
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гнать то думаю не надо..
У меня там ребенок товарища с колхоза учится, медалист Казахстана, многие поступают в боле менее нормальнве ВУЗы на бюджет, то есть бесплатно.

Обожаю утверждения из разряда "у меня там", "я там", "у моего товарища там". Запомните, что "ваше там" не является достоверным и объективным результатом. Мой вывод сделан на основе того, что я организовываю последние 4 года экзамены Уральского федерального университета в Казахстане. И прекрасно вижу средние баллы сдающих в разрезе не только по школам, но и по интересующим меня преподавателям. Я обладаю аналитикой более чем 1200 костанайских школьников, которые сдавали в 2014, 2015, 2016 годах.

Цитата:
Я в его годы вообще такого ничего не знал и у него целая комната медалей и кубков именно в математике..

А еще, нужно отдавать себе отчет, что олимпиада олимпиаде рознь. Есть "халявные олимпиады", которые награждают 40% участников. И наличие кубков по таким, как правило, международным олимпиадам просто фарс. Запомните, пожалуйста, что если в название олимпиады или академии есть слово международный, скорее всего это помойка.

Хорошие олимпиады, это олимпиады Звезда, Высшая проба, Плехановская олимпиада и другие, входящие в перечень министерства образования РФ – http://миролимпиад.рф
Остальные олимпиады, тешут самолюбие школьников, а больше – родителей.
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* Alexander_Smr
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


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Сообщений: 5
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
там то же разворовывают бюджет, законы всегда должны меняться в соответствии с реалиями жизни, вы не заметили что мы стали жить лучше в разы чем жили при советах? давно вы стояли в очереди за перловой крупой или хлопковым маслом или же за трусами?


Смотрите, вот такая новость прилетела некоторое время назад.

Цитата:
Абсолютно бесплатный хлеб пенсионеры небольшого городка Струнино Владимирской области могут получить всего лишь предъявив талон - небольшой клочок бумаги для бытового принтера. Акцию проводит местный предприниматель, который просто решил помочь нуждающимся. Но в последнее время на него обрушился шквал недовольства - от этих самых пенсионеров.

Они как будто уверены: хлеб выдает им государство, и норма гораздо больше, чем один батон и половинка черного, а бизнесмен забирает часть себе.

Предприниматель раздавал хлеб с начала двухтысячный, на протяжение уже стольких лет. А горожане думали, что хлеб им выдает Путин.


С чего вы взяли, что то что вы стали жить лучше, сделало для вас власть? А вы не задумывались ли над тем, что вы могли бы жить даже лучше, если бы у власти были другие люди?

Я раскрою вам глаза – жить вы стали из-за нефтедолларов, которые наводнили страну в начале нулевых, а не из-за того, что кто-то за вас надорвал спину. Это справедливо и для России, и для Казахстана.
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* Alexander_Smr
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


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Сообщений: 5
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Это звучит просто утопически, т.к именно промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, логистика, транспорт и связь- являются ОСНОВОЙ все экономики страны.

А вы предлагаете всем стать "творческими личностями", то бишь писателями. поэтами. артистами и балеринами с балеронами в придачу.
Только от этого сыт не будешь!


Какая ваша промышленность: экспорт сырья, агропромышленность, которая демонстрирует худшую урожайность на гектар?

Я про балерин, поэтов и художников не говорил. Я говорил про: архитекторов, маркетологов, программистов, дизайнеров и других представителей профессий, которые возникли в последние 15 лет. Скорее всего такие слова как таргетолог, глубокое машинное обучение, big data вам ничего не скажут, но именно это те творческие специальности, которые позволяют зарабатывать очень-очень много (по сравнению с любой упомянутой в комментариях специальностями).
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


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Сообщений: 107
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Потом автор сам никуда не уехал, а значит его все здесь устраивает! Проблемы с трудоустройством молодежи есть, но автора заносит в политику

ему некуда ехать, автора давно и долго заносит, это нормально, он типа ЛЕНИН!.
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* Alexander_Smr
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


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Сообщений: 5
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Предлагать надо что-то, чтобы власти могли его услышать и изменить ситуацию в лучшую сторону.


Какой вы наивный, мне вас жалко.

Цитата:
Политика НИКАК реально не влияет на твою ежедневную жизнь.

Какая же это ерунда. Политика влияет на нашу ежедневную жизнь. Завтра прикажут всем гимн по утрам петь и не задавать лишних вопросов. И ваша жизнь никак не изменится? В стране безудержная коррупция, деньги разворовываются миллиардами долларов, которые могли послужить благим целям и развитию страны.


Цитата:
А то у нас получается, чем больше власть для нас делает, тем большее мы ее критикуем

Чаще всего общество предпочитает скотски промолчать, а не критиковать.
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