drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #5614





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10705

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Когда я подошёл к могиле,увидел,что



кто то уже был тут.Стояла свеча, и на

могиле лежали красные Розы. И ещё,что

сразу бросилось в Глаза это



Георгиевская лента и лента флага России.

Вчера Европа отмечала День Освобождения

Европы от фашизма.Может в рамках этого

мероприятия они посетили и вспомнили

наших СОЛДАТ...