112 Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае... #20







Отправлено: - 12:09 Цитата: глас народа:

представляют собой микрорайоны 2 и 3 этажных селских дом

Двухэташки в селе это извращением было..

Я еще в 81м живя в Осиновке смотрел, как жалко они живут..

Туалеты на улице, огородик тоже поделен, погреба снаружи под домом и оттуда вонь идет..

Это было еще тогда , в далеком 81м..

Отапливались углем, на первых ладно, но и на вторых этажах..

Сараи были пустыми практически, там жили те, кто не любил возиться со скотом..