/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 6 мая, в Костанае прошла последняя в этом году весенняя ярмарка, в которой приняли участие товаропроизводители из 10-ти районов и трех город - Костаная, Рудного и Аркалыка. Распродажа началась в 8 утра на площади Сити-центра.
Читать новость

§ Доктор СИЗО
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.05.17 - 06:59
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.05.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пошел бы ты нахрен -потрошитель зэковских передачек , был недавно я в алтынсарино , все хорошо , только вот с хорошей дорогой и газоснабжением было еще лучше ,
Профайл Посетить вебсайт

глас народа
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...




Отправлено: 09.05.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вы накормите свой народ???? Неужто трудно организовать поставку ДЕШЕВОЙ продукции своего или российского агропрома в нужном количестве??

112
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...




Отправлено: 09.05.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
или российского агропрома в нужном количестве??

Российского точно не надо..
Они сами наезжают сюда и набирают еды и водки, потому что как ни странно, тут пока дешевле..

глас народа
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...




Отправлено: 09.05.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был недавно я в алтынсарино , все хорошо %%%

"Вашими устами да мёд пить!" А что представляют собой микрорайоны 2 и 3 этажных селских домов в Б.-Чураковке, Силантьевке, Владимировке ,Александровке?
Целы ли фермы, и как поживает поголовье крупного рогатого скота в их кардах, количество которых в каждом совхозе достигало от 6 до 10 тысяч??? Как идёт процесс подготовки молодых механизаторов в ПТУ Владимировки, Б- Чураковки, Силантьевки ????

112
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...




Отправлено: 09.05.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
представляют собой микрорайоны 2 и 3 этажных селских дом

Двухэташки в селе это извращением было..
Я еще в 81м живя в Осиновке смотрел, как жалко они живут..
Туалеты на улице, огородик тоже поделен, погреба снаружи под домом и оттуда вонь идет..
Это было еще тогда , в далеком 81м..
Отапливались углем, на первых ладно, но и на вторых этажах..
Сараи были пустыми практически, там жили те, кто не любил возиться со скотом..
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх