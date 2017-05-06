NG.kz Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:03 Сегодня, 6 мая, в Костанае прошла последняя в этом году весенняя ярмарка, в которой приняли участие товаропроизводители из 10-ти районов и трех город - Костаная, Рудного и Аркалыка. Распродажа началась в 8 утра на площади Сити-центра.

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