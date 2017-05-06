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≡ Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 6 мая, в Костанае прошла последняя в этом году весенняя ярмарка, в которой приняли участие товаропроизводители из 10-ти районов и трех город - Костаная, Рудного и Аркалыка. Распродажа началась в 8 утра на площади Сити-центра.
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§ Доктор СИЗО
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3159
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.05.17 - 06:59
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.05.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пошел бы ты нахрен -потрошитель зэковских передачек , был недавно я в алтынсарино , все хорошо , только вот с хорошей дорогой и газоснабжением было еще лучше ,
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глас народа
Re: Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае...




Отправлено: 09.05.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вы накормите свой народ???? Неужто трудно организовать поставку ДЕШЕВОЙ продукции своего или российского агропрома в нужном количестве??

Гость
Агропромышленный парк для проведения ярмарок в Костанае планируют построить к началу 2018 года




Отправлено: 09.05.17 - 11:46
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