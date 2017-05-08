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было время:
Зная об этом, молодежь едет в Россию, где контроль над образованием не зависит от родственных и земляческих связей, а плата за обучение значительно ниже. НИЖЕ? миллионер что ли? ТОВ ДЕН не надо утрировать, снимите розовые очки и сравните цены, откажитесь от пенсии летчика и увидите жизнь в ее красе. мнение одного не должно влиять и формировать мнение многих ДЗЕН
Ах! Какая пылкая речь, какие познания!!! При чём здесь пенсия автора? Завидуете, что-ли? В России наши (граждане Казахстана) дети поступают на обучение по гранту довольно легко. Достаточно хорошо сдать экзамены. В то время, как здесь, на Родине, имея даже медаль, выпускник может оказаться без гранта. О причинах не буду повторяться. А вообще, надоело в комментариях читать пакостные пасквили об авторах. Проблема ЕСТЬ! Так, обсуждайте, если есть что сказать. Не совпадает с вашим мнением? - Высказывайтесь! А на личности переходить зачем?