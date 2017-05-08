Цитата: Ваш земляк:

Когда сравните, не забудьте сказать:" Зато у нас Независимость!"

Так же можно сравнить список образовательных и культурных учреждений.

земляк из ваших коментов, я так понял что вы когда то убежали от сюда испугавшись трудности, прикрывая все это отсутствием перспективы, о какой перспективе вы говорите. что хотели стать президентом РК или акимом или на худой конец руководителем Департамента, а вас не поставили на эту должность? когда вы жили у нас у вас была попытка полюбить эту землю людей которые здесь проживают или вы все время думали что вам все обязанный и конечно считаете себя умным и умелым специалистом неоцененным у нас? через некоторое время вы поняли что там куда вы сбежали тоже не так как ожидалось и то же вас недооценили, конечно вам трудно осознавать что вы всего лишь маленький никчемный человечек о которых говорят ни богу свечка ни черту кочерга, что бы удовлетворить свой необоснованные амбиции остаётся вам только одно поливать грязью свою родину которую вы потеряли навсегда, я не обвиняю ни прошлое ни настоящее мне 55 лет просто живу на своей РОДИНЕ люблю людей которые окружают меня землю город Костанай, все пережили, а сейчас только радоваться жизни все есть в магазинах в городе чисто, ни кто никого не убивает по улицам, какие еще в моем возрасте перспективы нужны, дети получили образование работают есть внуки и никуда я отсюда не уеду это моя земля