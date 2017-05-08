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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Клован,

Ну насчёт Клована ты погорячился. Никто у тебя хлеб не отбирает.Мне только вот что интересно - какой ты получаешь кайф, выставляя себя на всеобщее обозрение дебилом?Там что-то по Фрейду или как? Куча комплексов аульного балашки? Затычка всего и всех? Россказни твои о проделках в 90-ые уже всех достали. Корчишь из себя этакого борца за правду и ниспровергателя устоев? Только выставляешь себя в самом неприглядном виде. Ты тут за местного сумасшедшего, от которого никто ничего умного и дельного уже не ждёт. Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилятор...
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилято

Согласен с тобой как никогда..
Это мой фанатик, пишущий иногда от меня, потому что под его ником на него не обращает внимания..

земляку
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
предприятий образца 1988-89 гг и список предприятий, которые в данный момент функционируют в Кустанае.

меня всегда удивляет этот господин, нет такого Города Кустанай и не было такого города никогда, и о какой то куче предприятии при этом никогда не объясняет для чего и для кого нужны эти предприятия, а так же культурных учреждениях, не понятно какие культурные учреждения вроде в Костанае все что нужно для города имеется и ни кто не жалуется.

читателю 1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Ну даже для скудного списка предприятий спецов уже катастрофически не хватает. ( бездарей с дипломами зато вагон)


конкретно приведите пример хоть одно предприятие и по какой специальности не хватает спецов, и куда это подевались спецы, и какая заработная плата на эти специальности, а так получается вы просто пытаетесь дискредитировать и распространяете недостоверные сведения.

Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Когда сравните, не забудьте сказать:" Зато у нас Независимость!"
Так же можно сравнить список образовательных и культурных учреждений.

земляк из ваших коментов, я так понял что вы когда то убежали от сюда испугавшись трудности, прикрывая все это отсутствием перспективы, о какой перспективе вы говорите. что хотели стать президентом РК или акимом или на худой конец руководителем Департамента, а вас не поставили на эту должность? когда вы жили у нас у вас была попытка полюбить эту землю людей которые здесь проживают или вы все время думали что вам все обязанный и конечно считаете себя умным и умелым специалистом неоцененным у нас? через некоторое время вы поняли что там куда вы сбежали тоже не так как ожидалось и то же вас недооценили, конечно вам трудно осознавать что вы всего лишь маленький никчемный человечек о которых говорят ни богу свечка ни черту кочерга, что бы удовлетворить свой необоснованные амбиции остаётся вам только одно поливать грязью свою родину которую вы потеряли навсегда, я не обвиняю ни прошлое ни настоящее мне 55 лет просто живу на своей РОДИНЕ люблю людей которые окружают меня землю город Костанай, все пережили, а сейчас только радоваться жизни все есть в магазинах в городе чисто, ни кто никого не убивает по улицам, какие еще в моем возрасте перспективы нужны, дети получили образование работают есть внуки и никуда я отсюда не уеду это моя земля

§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Россказни твои о проделках в 90-ые уже всех достали. Корчишь из себя этакого борца за правду и ниспровергателя устоев? Только выставляешь себя в самом неприглядном виде. Ты тут за местного сумасшедшего, от которого никто ничего умного и дельного уже не ждёт. Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилятор...

а вот и литературные критики явились, Белинский к примеру, а скажите как Виссарион вы уже дописали историю государства российского?
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Аулиекольский индеец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща вещь скажу, баян тот еще. Кто хочет учится-выучится и в КГУ. А баран и в Гарварде останется бараном. Причем это не только к учебе применимо. А то, что кто потолковее уезжают-так это естественный процесс. Конкуренция называется.

§ Alexander_Smr
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


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Сообщений: 1
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трехъязычная система обучения – очередная бестолковая инновация, которая пришла кому-то в голову в минобре. Приведет к тому, что школьники не будут обладать элементарными знаниями по профильным дисциплинам. Посмотрите на пример казахско-турецких лицеев. Выпускники этих "элитарных" заведений, где обучение ведется на нескольких языках не могут конкурировать с выпускниками обычных школ. Я вижу это на примере внутренних экзаменов в Уральский федеральный университет.

Проблема с трудоустройством выпускников актуальна именно в Костанае, и причины этого просто деградация предприятий, отсутствием новых производств. Основной бизнес в Костанае это купи-продай и оказание услуг. Современной промышленности нет, а значит никакого трудоустройства выпускников вузов технических направлений не может быть в принципе. А то, что есть – наследие Союза, например, ССГПО, требует колоссальных инвестиций на модернизацию, и в текущем виде для здравомыслящих молодых людей не является привлекательным местом работы.

Если выпускники хотят быть востребованными на рынке, то должны выбирать творческие специальности, где основным инструментом работы будет профессиональный навык и компетенция, а не станок на предприятии или лопата. И, лучше всего – эмиграция в Россию, где возможностей самореализации для молодежи значительно больше.
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1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было время:
Зная об этом, молодежь едет в Россию, где контроль над образованием не зависит от родственных и земляческих связей, а плата за обучение значительно ниже. НИЖЕ? миллионер что ли? ТОВ ДЕН не надо утрировать, снимите розовые очки и сравните цены, откажитесь от пенсии летчика и увидите жизнь в ее красе. мнение одного не должно влиять и формировать мнение многих ДЗЕН

Ах! Какая пылкая речь, какие познания!!! При чём здесь пенсия автора? Завидуете, что-ли? В России наши (граждане Казахстана) дети поступают на обучение по гранту довольно легко. Достаточно хорошо сдать экзамены. В то время, как здесь, на Родине, имея даже медаль, выпускник может оказаться без гранта. О причинах не буду повторяться. А вообще, надоело в комментариях читать пакостные пасквили об авторах. Проблема ЕСТЬ! Так, обсуждайте, если есть что сказать. Не совпадает с вашим мнением? - Высказывайтесь! А на личности переходить зачем?

§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


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Сообщений: 100
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Завидуете, что-ли?

я , простите в вас личности и не вижу . всего доброго не зачем завидовать. в росии сидят коренные. это все.
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
вы поняли что там куда вы сбежали тоже не так как ожидалось и то же вас недооценили, конечно вам трудно осознавать что вы всего лишь маленький никчемный человечек о которых говорят ни богу свечка ни черту кочерга, что бы удовлетворить свой необоснованные амбиции остаётся вам только одно поливать грязью свою родину которую вы потеряли навсегда

супер ответ! вполне достойный они все такие, сначала облаивают РК потом гадят из за бугра туда где жили 35 лет. смешно. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было время:
я , простите в вас личности и не вижу

А что ж тогда прощения просишь? Я то здесь при чём??? :lol: :lol: У меня нет пенсии бывшего лётчика :-P

§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


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Сообщений: 100
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аулиекольский индеец:
Кто хочет учится-выучится и в КГУ. А баран и в Гарварде останется бараном. Причем это не только к учебе применимо.

именно так , и нытики вечные что им плохо тут живется тоже.
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1504
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было время:
в росии сидят коренные

Ничем не подкреплённая ложь. 70% детей моих друзей, знакомых и знакомых-знакомых уехали учится и успешно закончили ИМЕННО российские ВУЗы. Вернулись - единицы. По обстоятельствам, семейным. Кто остался - все работают по специальности. Это не говорит о том, что наша Родина - плохая. Я - здесь живу, работаю и дети мои- тоже тут. Просто жизнь -одна. И нЕкогда ждать, когда, наконец, перестанут разворовывать бюджеты, эксперементировать с реформами, переписывать, чуть-ли не ежедневно законы ( в том числе и основной) и займутся созиданием находящиеся у власти. То, что у нас без родственников-знакомых НИЧЕГО не сделаешь, ни для кого не секрет. Вон, сквер в городе отдали под Макдональдс, - кому??? Знаете?
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