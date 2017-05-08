/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ведём переговоры с крупными компаниями по направлениям "умные города", "индустриальный интернет", "умные проекты" в сельском хозяйстве, интеллектуальный транспорт. Сегодня обсуждали автопилотный проект – машину без водителя"
Читать новость

Гражданин РК
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну других у нас проблем совсем нету. А если делать то конечно же не в сельской местности, а в Астане. Пипец

§ КГСПС
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.05.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Америке сложно внедрять новые технологии, так как законодательство не позволяет, очень негибкое. А Казахстан может стать таким пилотным регионом для пробы новых решений", – сообщила спикер./// Страны третьего мира всегда использовались в качестве полигонов
Профайл

ВЧК
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А вдруг они тебе платить перестанут? Тоже их будешь в //опу целовать?

На алкоголиках шапка горит!

* Elle
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А потом Нью-Васюки станут столицей Вселенной.

:lol: :lol: :lol:
Профайл

Гуд лак
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут писали, что наши даже колеса к готовым машинам без косяков прикрутить не могут, а тут высокие технологии. Ну что, удачи, американцы!

Че
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть сначала посмотрят, как наши повара и официанты в их Макдоналдсе воровать и кетчуп разбавлять начнут, сразу перехотят внедрять технологии-мехнологии

Че
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы что путное, фиг бы они нам отдали. Себе бы давно внедрили! Верить, что нам "подарят" что-то хорошее люди, сумевшие втюхать стеклянные бусы в обмен на золото, может только дур@к!

дауж
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдать главный город страны в руки недоброжелателей России? И зачем закон о защите госсекретов? А как с безопасностью? Из-за пределов страны смогут устроить хаос в столице и хана стране.

шанхай уральская
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 09.05.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы обсуждали автопилотный проект – машину без водителя.Вы забыли обсудить ишакопилотный проект ишак без наездника.Прочитал статью чуть со смеху не упал. Уже подумываю обратно возвратиться скорее всего зря уехал.Марик у тебя там свободной квартиры на сдачу нет приеду сниму.

112
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 09.05.17 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гуд лак:
что наши даже колеса к готовым машинам без косяк

Ну сам то можешь, либо подскажешь как?
Когда то нужно учиться прикручивать колеса..

у6
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 09.05.17 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уахахаха) умный город) светофоры просто отрегулировать не могут, что бы была зеленая волна!) какой пилять умный город)) вот прикол как прикол)

§ Неравнодушный гражданин
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 09.05.17 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чип:

https://youtu.be/J-yZD5Pymp8

Тут классный ремонтник
Профайл

555
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 09.05.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
уахахаха) умный город) светофоры просто отрегулировать не могут, что бы была зеленая волна!) какой пилять умный город)) вот прикол как прикол)

Это вопрос к обслуживающему предприятию.

глас народа
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 09.05.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут писали, что наши даже колеса к готовым машинам без косяков прикрутить не могут, а тут высокие технологии. Ну что, удачи, американцы!%%%%%%

вы думаете, что американцы пришли в Ливию,Ирак,Афган,Сирию, Югославию,Ирак, чтобы оцифровать эти не совсем развитые страны и сделать местных жителей современной, на уровне 21 века???? Ваша наивность просто ПО-РА-ЖА-ЕТ!
Единственное .что им хочется, это лучше узнать, как побыстрее поставить под свой контроль остатки недр республики. которые еще не прибрали к своим рукам. А жизнь аборигенов, ни в одной стране мира, их НЕ ИНТЕРЕСУЕТ !!! Так что, если вы надеетесь на американского Санта Клауса (местного Деда Мороза), который вам принесет каждому современные айфоны, телефон, установит банкоматы около каждой корпише, то на это НЕ НАДЕЙТЕСЬ !!! :lol: :lol: :lol:

Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 09.05.17 - 11:49
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 0
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх