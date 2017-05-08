тут писали, что наши даже колеса к готовым машинам без косяков прикрутить не могут, а тут высокие технологии. Ну что, удачи, американцы!%%%%%%



вы думаете, что американцы пришли в Ливию,Ирак,Афган,Сирию, Югославию,Ирак, чтобы оцифровать эти не совсем развитые страны и сделать местных жителей современной, на уровне 21 века???? Ваша наивность просто ПО-РА-ЖА-ЕТ!

Единственное .что им хочется, это лучше узнать, как побыстрее поставить под свой контроль остатки недр республики. которые еще не прибрали к своим рукам. А жизнь аборигенов, ни в одной стране мира, их НЕ ИНТЕРЕСУЕТ !!! Так что, если вы надеетесь на американского Санта Клауса (местного Деда Мороза), который вам принесет каждому современные айфоны, телефон, установит банкоматы около каждой корпише, то на это НЕ НАДЕЙТЕСЬ !!!