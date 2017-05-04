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§ NG.kz
В стиле архитектурного хаоса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году Костанай одновременно «шагнет» в сторону северо-запада и юго-востока. Новые объекты появятся или застолбят места в районе Назарбаев интеллектуальной школы, на правом берегу Тобола и зоны вдоль улицы Гашека. Помимо разрастания практически во все стороны света, город по-прежнему уплотняется в центре, что вызывает уже привычное для властей недовольство костанайцев.
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§ Серый волк
Re: В стиле архитектурного хаоса
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8835
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.05.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь действительно ни одна рекреационная стройка жулья не доведена до конца!
Набережную у мостов, распилив деньги и построив только часть проекта, забросили с двух сторон. На гашека распилив деньги превратили в долгострой.

Прокуратура проверяла эти стройки???????



Цитата:
112:
Советские людишки как андроиды старого поколения, не поддаются никакому обновлению..

Посмотри чудесные результаты работы акиматских людишек.

Лаборатория НАСА по снимкам со спутников вычисляет исчезновение лесов. Сервис очень точный и видит даже подробнее, чем 0,1 гектара исчезнувшего леса.
На этом фотоснимке розовым цветом исчезнувшие леса Tree cover loss.
И синим цветом возродившиеся или восстановленные. Tree cover gain.
И результат выведен свежей деятельности: исчезло 30% лесного покрова!
Это как раз не один десяток тысяч деревьев в лесных массивах от Казахстанца до Соснового бора и далее с запада на Восток и от Владимировки до территорий южнее урицкой трассы с севера на юг.

Где находятся уголовные дела по хищениям и уничтожению лесов в особо крупных и государственно значимых количествах?

Предлагаю здание прокуратуры считать памятником с названием "язык в жопе" или "деньги не пахнут"

А Назарбаеву обязательно сообщайте. Хотя последнее время всё более ощущается что регионы просто отдали мелким жуликам на разграбление.
Профайл

ВЧК
Re: В стиле архитектурного хаоса




Отправлено: 08.05.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы зелёный гной не лился ... а город становится краше и краше и чище назло всем врагам Казахстана!

Гость
В стиле архитектурного хаоса




Отправлено: 08.05.17 - 23:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
В стиле архитектурного хаоса




Отправлено: 08.05.17 - 23:24
Комментарий проходит проверку.
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