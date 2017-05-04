Серый волк Re: В стиле архитектурного хаоса #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8835

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:47 А ведь действительно ни одна рекреационная стройка жулья не доведена до конца!

Набережную у мостов, распилив деньги и построив только часть проекта, забросили с двух сторон. На гашека распилив деньги превратили в долгострой.



Прокуратура проверяла эти стройки???????







Цитата: 112:

Советские людишки как андроиды старого поколения, не поддаются никакому обновлению..

Посмотри чудесные результаты работы акиматских людишек.



Лаборатория НАСА по снимкам со спутников вычисляет исчезновение лесов. Сервис очень точный и видит даже подробнее, чем 0,1 гектара исчезнувшего леса.

На этом фотоснимке розовым цветом исчезнувшие леса Tree cover loss.

И синим цветом возродившиеся или восстановленные. Tree cover gain.

И результат выведен свежей деятельности: исчезло 30% лесного покрова!

Это как раз не один десяток тысяч деревьев в лесных массивах от Казахстанца до Соснового бора и далее с запада на Восток и от Владимировки до территорий южнее урицкой трассы с севера на юг.



Где находятся уголовные дела по хищениям и уничтожению лесов в особо крупных и государственно значимых количествах?



Предлагаю здание прокуратуры считать памятником с названием "язык в жопе" или "деньги не пахнут"



А Назарбаеву обязательно сообщайте. Хотя последнее время всё более ощущается что регионы просто отдали мелким жуликам на разграбление.