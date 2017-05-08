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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Клован,

Ну насчёт Клована ты погорячился. Никто у тебя хлеб не отбирает.Мне только вот что интересно - какой ты получаешь кайф, выставляя себя на всеобщее обозрение дебилом?Там что-то по Фрейду или как? Куча комплексов аульного балашки? Затычка всего и всех? Россказни твои о проделках в 90-ые уже всех достали. Корчишь из себя этакого борца за правду и ниспровергателя устоев? Только выставляешь себя в самом неприглядном виде. Ты тут за местного сумасшедшего, от которого никто ничего умного и дельного уже не ждёт. Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилятор...
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112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилято

Согласен с тобой как никогда..
Это мой фанатик, пишущий иногда от меня, потому что под его ником на него не обращает внимания..

земляку
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
предприятий образца 1988-89 гг и список предприятий, которые в данный момент функционируют в Кустанае.

меня всегда удивляет этот господин, нет такого Города Кустанай и не было такого города никогда, и о какой то куче предприятии при этом никогда не объясняет для чего и для кого нужны эти предприятия, а так же культурных учреждениях, не понятно какие культурные учреждения вроде в Костанае все что нужно для города имеется и ни кто не жалуется.

читателю 1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Ну даже для скудного списка предприятий спецов уже катастрофически не хватает. ( бездарей с дипломами зато вагон)


конкретно приведите пример хоть одно предприятие и по какой специальности не хватает спецов, и куда это подевались спецы, и какая заработная плата на эти специальности, а так получается вы просто пытаетесь дискредитировать и распространяете недостоверные сведения.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 23:22
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§ было время
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 09.05.17 - 00:45
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 09.05.17 - 00:51
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§ Alexander_Smr
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Alexander_Smr


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 09.05.17 - 02:38
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