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≡ Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По предварительным данным, он набрал 65,9 % голосов. Лидер «Нацфронта» Марин Ле Пен получила поддержку 34,1% избирателей. Ле Пен, не дожидаясь оглашения финального результата, поздравила Макрона с победой и «в интересах страны» пожелала ему успехов.
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Бессердечная
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пипец, вы че такой срач устроили тут, так и знала, что зайжу и прочитаю комменты такого типа "Зато Макрон , бабушкина игрушка , наркот , би , как политик полный ноль , катался себе на песчанных пляжах , горя не знал . Вот он то для Москвы просто идеал ,глядишь и добьёт Францию после Оланда". От куда вам знать такое, ухахаха, ржу не могу, вы чо там с ним тусили или в прислуге ходили чтоль???

балаболу
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Из-за экулинарных изысков англичане называют французов лягушатниками (froggies) или лягушкоедами (frogeater).

а как вас называть прикажите?

Liberte
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно мы, не французы, ошибаемся по новому. У них каждый президент V республики - особенный. Де Голль - единственный кому удалось всучить америкосам миллиарды бумажных долларов и получить взамен золото. Помпиду сказал, что мне Франция, моя болезнь важнее. Д'Эстен открыто имел любовницу. Миттеран 13 лет из 14 лет в президетском дворце часами под капельницей лежал, на похоронах были официальная жена и мадам Пенжо с незаконнорожденной его дочерью Мазарин. Ширак проворовался. Саркози в первый год развелся и женился. Олланд сделал министром экологию мать своих 4-х детей, а в президентском дворце год-два жил с другой женщиной.
А Совдепу: без разницы кто будет южнокорейским президентом, посадят как предыдущих пятерых из 7 или 8 :)

§ Ваш земляк
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
я внучка гвардии старшего лейтенанта Красной Армии считаю оскорбительным и гнусным, что в День Победы народ вешает на себя ленты власовцев и Русской освободительной армии

А расскажи-ка мне, внучка Гвардии старшего лейтенанта, какая лента на ордене Славы?!На одной из высших наград в Великую Отечественную?! Учи матчасть!И цвета такие выбрали потому, что Георгиевский Крест, самая почитаемая солдатская награда ещё с незапамятных времён, имел такую же ленту.

[Исправлено: Ваш земляк, 08.05.2017 - 20:15]
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§ Ваш земляк
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Liberte:
Де Голль - единственный кому удалось всучить америкосам миллиарды бумажных долларов и получить взамен золото.

Правда, просидел он на своём посту после такого демарша совсем недолго - начались студенческие волнения.
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112
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Правда, просидел он на своём

Ну началось..
Граждане России обо всех все знают и опять все они такие спецы..
Эрдоган, Трамп, теперь французики..
У себя бы для начала разобрались, лезть то чо к другим?

гость
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и балдею, люди пишут что выгодно Раше и путину, а не КЗ по выборам какого то полупрезидента из Парижа. Вы где живете и зачем Вам французские выборы, если конечно нет конкретной цели

§ Ваш земляк
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У себя бы для начала разобрались, лезть то чо к другим?

Кто к кому лезет, синдромо даунито хромосом?!
На энциклопедические знания не претендую. Просто люблю историю.
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112
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Просто люблю историю.

Чужую, ту которая только делается и это считаешь историей?
Да уш..
Это настоящее, пока не история.
Это балдеш в чужой огород, где без тебя разберутся, со своим бы разобрался..

неравнодушный
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже считаю, что зря такую святую для всех советских людей Ленту с чьей-то нелёгкой руки переименовали в георгиевскую.Нац.патриоты всех мастей зачем-то стали копаться в истории и выдали её якобы георгиевской.Для нас потомков дедов,павших за нашу с вами Родину -СССР она останется навсегда ГВАРДЕЙСКОЙ !

Гость
Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции.




Отправлено: 08.05.17 - 23:10
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