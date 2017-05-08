Liberte Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах... #32







Отправлено: - 19:36 Возможно мы, не французы, ошибаемся по новому. У них каждый президент V республики - особенный. Де Голль - единственный кому удалось всучить америкосам миллиарды бумажных долларов и получить взамен золото. Помпиду сказал, что мне Франция, моя болезнь важнее. Д'Эстен открыто имел любовницу. Миттеран 13 лет из 14 лет в президетском дворце часами под капельницей лежал, на похоронах были официальная жена и мадам Пенжо с незаконнорожденной его дочерью Мазарин. Ширак проворовался. Саркози в первый год развелся и женился. Олланд сделал министром экологию мать своих 4-х детей, а в президентском дворце год-два жил с другой женщиной.

А Совдепу: без разницы кто будет южнокорейским президентом, посадят как предыдущих пятерых из 7 или 8 :)