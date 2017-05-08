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≡ Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ведём переговоры с крупными компаниями по направлениям "умные города", "индустриальный интернет", "умные проекты" в сельском хозяйстве, интеллектуальный транспорт. Сегодня обсуждали автопилотный проект – машину без водителя"
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Гражданин РК
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну других у нас проблем совсем нету. А если делать то конечно же не в сельской местности, а в Астане. Пипец

§ КГСПС
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.05.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Америке сложно внедрять новые технологии, так как законодательство не позволяет, очень негибкое. А Казахстан может стать таким пилотным регионом для пробы новых решений", – сообщила спикер./// Страны третьего мира всегда использовались в качестве полигонов
Профайл

ВЧК
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А вдруг они тебе платить перестанут? Тоже их будешь в //опу целовать?

На алкоголиках шапка горит!

§ Elle
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А потом Нью-Васюки станут столицей Вселенной.

:lol: :lol: :lol:
Профайл

Гуд лак
Re: Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу...




Отправлено: 08.05.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут писали, что наши даже колеса к готовым машинам без косяков прикрутить не могут, а тут высокие технологии. Ну что, удачи, американцы!

Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 08.05.17 - 23:02
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Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 08.05.17 - 23:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 08.05.17 - 23:11
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Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 09.05.17 - 00:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Эксперты Кремниевой долины помогут реализовать программу "Цифровой Казахстан"




Отправлено: 09.05.17 - 03:07
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