Ваш земляк Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...» #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 744

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Цитата: 112:

Клован,

Ну насчёт Клована ты погорячился. Никто у тебя хлеб не отбирает.Мне только вот что интересно - какой ты получаешь кайф, выставляя себя на всеобщее обозрение дебилом?Там что-то по Фрейду или как? Куча комплексов аульного балашки? Затычка всего и всех? Россказни твои о проделках в 90-ые уже всех достали. Корчишь из себя этакого борца за правду и ниспровергателя устоев? Только выставляешь себя в самом неприглядном виде. Ты тут за местного сумасшедшего, от которого никто ничего умного и дельного уже не ждёт. Самый обыкновенный тролль, накидыватель на вентилятор...