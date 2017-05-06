333 Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные... #5







Отправлено: - 10:07 Надо запретить расследование уголовных дел прокурорами управления специальной прокуроров областной прокуратуры. По таким делам не возможно обжаловать действия и решения прокурора, который вел расследование, т.к., ворона вороне глаз не клюет. А это может привести к осуждению не виновных. Прокурорские Комнаты в ГОРОВД постоянно пустуют, тогда для чего их создали? Прокурор должен быть надежным гарантом защиты прав и законных интересов физ и юр лиц! Бизнес защищает спустя рукава, только тогда когда подключаются общ. формирования - советы и т.д. Должны шерстить каждый факт собеседования при поступлений на госслужбу, аттестации госслужащих. Жесткий надзор и контроль за движением республиканского и местного бюджетов...