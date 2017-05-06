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§ NG.kz
Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные полномочия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28129
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель генерального прокурора Андрей КРАВЧЕНКО презентовал в мажилисе законопроект «О прокуратуре», сообщает Ratel.kz. Если верить докладу, сотрудники надзорного ведомства решили ограничить собственные полномочия.
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112
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 06.05.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как дружба Амура и Тимура, пока Амура подкармливали, он не ел Тимура..

Житель
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 06.05.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда зачем их столько?Сократить процентов 70.Это что бы найти справедливость надо бегать по всем конторам?Или они поняли свою бесполезность?Они существуют на наши налоги,почему они нас не защищают от беззакония чиновников,потому что сами творят беззаконие.

местный
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 06.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне понятно желание получать ту же
зарплату за меньший объем работы.
Сокращение кадров просто напрашивается.

архимед
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 07.05.17 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я предлагаю, прокурорам ограничить в полномочиях, и передать в юстицию, потому что они раздули аппарат, который не осуществляет защиту прав граждан и юридических лиц. А их полномочия по надзору необходимо передать судам, т.е. поручить судам осуществлять судебный надзор за законностью принятых решений! 2/3 сотрудников прокуратуры сократить, оставив им функции по защите государственных интересов в составе юстиции РК как в развитых странах!

333
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 07.05.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо запретить расследование уголовных дел прокурорами управления специальной прокуроров областной прокуратуры. По таким делам не возможно обжаловать действия и решения прокурора, который вел расследование, т.к., ворона вороне глаз не клюет. А это может привести к осуждению не виновных. Прокурорские Комнаты в ГОРОВД постоянно пустуют, тогда для чего их создали? Прокурор должен быть надежным гарантом защиты прав и законных интересов физ и юр лиц! Бизнес защищает спустя рукава, только тогда когда подключаются общ. формирования - советы и т.д. Должны шерстить каждый факт собеседования при поступлений на госслужбу, аттестации госслужащих. Жесткий надзор и контроль за движением республиканского и местного бюджетов...

777
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 07.05.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно это как то поможет гражданам и облегчит давление на предпринимателей. А может уже просто оставить как есть без инноваций.

Интересующийся
Re: Прокуратура в Казахстане решила ограничить собственные...




Отправлено: 08.05.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О каком давлении на предпринимателей идет речь? Поподробнее можно? Государство создало все условия для них, ксть куча контор и телефонов которые работают по первому звонку.
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