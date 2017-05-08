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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 70 000 выпускников высших и средних учебных заведений остаются без работы. Причины разные. Например, невысокая оценка уровня подготовки выпускников со стороны работодателей. Последние вообще не считают обучение в отечественных колледжах за образование.
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отец выпускника
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Вывод прост как кочка.Что бы не стать подобным этому "академику" на учёбу надо уехать отсюда. И назад желательно не возвращаться.

так там есть свой"академики" и при чем "академик" на "академике" и образование то же развалено и дипломы продаются при чем даже в туалетах куда нам податься?

отец выпускника
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
Осталось поглядеть как пойдет химия на английском..

как раз таки точные науки меньше всего нуждаются в Казахском, Русском, или Чукотском, там почти все термины на латыни или английском.

Читатель 1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#14 - есть маленький нюанс, с 4 курса идёт параллельно практика на профильных предприятиях (у нас так было в 70-80х - в хороших вузах)
Поэтому диссонанса нет при окончании вуза и начала работы.

§ Elle
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
инжинер:
большое спасибо старшим товарищам поддержали учили всему с азов

Вооот...Верно говорите. Лет 10, если не ошибаюсь, назад, была статья-крик просто, в одном из местных изданий. Мол катастрофически исчезают с лица нашей Родины такие "товарищи", учить молодежь в техникумах и училищах слесарному, столярному и пр. делу становится некому, и скоро настанет дефицит кадров в этой сфере. Стали применять срочным образом некие неуклюжие рекламные приемы по взращиванию интереса у молодежи к этим учебным заведениям. Мол надежда вы наша и опора индустрии...Ну? Теперь вот статью нынешнюю читаем...
Да и ко всему прочему даже в Ваше время была такая разительная разница между теорией и практикой. А сегодня? Ни теории толком, ни практики.. да и часто в колледжи идут те дети, родители которых не могут себе позволить ВУЗ. А результат и у тех и у этих один.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.05.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
Зависть прям берет вашему оптимизму!!! Мечта - сразу неплохо владеть английским и.....в Штаты, Канаду и иже с ними...


Выступлю адвокатом дьявола и оживлю обсуждение — а почему это плохо? :)

Цитата:
Elle:
Осталось поглядеть как пойдет химия на английском...Ждемс...особенно учебников.


Вчера попалось интересное про наше образование:

https://www.facebook.com/nurlan.turekhanov/posts/10213317353516158

С выводами я там, кстати, несогласен.
Теперь добавим в уравнение ещё и английский язык, с нетерпением жду результатов.
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§ Elle
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Выступлю адвокатом дьявола и оживлю обсуждение — а почему это плохо? :)

А я не нападаю)) Я - ЗА живую дискуссию))
Цитата:
Валентин:
С выводами я там, кстати, несогласен.
Теперь добавим в уравнение ещё и английский язык, с нетерпением жду результатов.


"Ну так а я за шо?!" Как говаривал один колоритный кино-персонаж ))))
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§ Elle
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отец выпускника:
как раз таки точные науки меньше всего нуждаются в Казахском, Русском, или Чукотском, там почти все термины на латыни или английском.


Хотят изменить непонятно что: то ли форму преподнесения - всё на English, то ли основные понятия и определения заучивать на английском. Вот и поглядим, что именно.
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Выпускников следующих вузов (идет перечень) просьба не беспокоить» Денисов = Ванга? надо брошюру издать Список нужных ВУЗОВ, и раздать абитуриентам, а то смотрю, толпы по июню на ЕНТ возле СХИ.
Зная об этом, молодежь едет в Россию, где контроль над образованием не зависит от родственных и земляческих связей, а плата за обучение значительно ниже. НИЖЕ? миллионер что ли? ТОВ ДЕН не надо утрировать, снимите розовые очки и сравните цены, откажитесь от пенсии летчика и увидите жизнь в ее красе. мнение одного не должно влиять и формировать мнение многих ДЗЕН. :-P
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему трудоустройства молодежи вынесли на обсуждение общественности в Костанае «народные коммунисты» обычные болтуны горлопаны , у которых не осталось иных тем, а интересно тов Денисов себя к ним причисляет? или уже ГОСПОДИН денисофф?
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рекомендовано самому денисову переобучиться на столяра , а то пылкие речевки есть а дела ПШИК.
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§ было время
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
было время


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
да и часто в колледжи идут те дети, родители которых не могут себе позволить ВУЗ. А результат и у тех и у этих один.

именно, потом бьют себя копытом в грудь и орут что они лучше всех, к примерку есть один дима который не кончил ничего и висит на шее у родителей с женой и 2 детьми.
Профайл

егор
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обсуждение получилось горячим и обнажило многие острые углы.
чего решили-то, какой выход из положения?

456
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При такой политике всё идет к тому, что пока есть нефтебаксы, скоро будут завозить вербовкой, за хорошие бабосы, спецов работяг (сантехники, плотники, токаря и др.) из-за бугра, а местные будут только насяльники, коих и так тьма тьмущая.

§ Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут написали, что никто на работу устроиться не может. А что, есть куда? За 25 лет появилась великая куча предприятий, фабрик и заводов? Желающие могут сравнить список промышленных предприятий образца 1988-89 гг и список предприятий, которые в данный момент функционируют в Кустанае. Когда сравните, не забудьте сказать:" Зато у нас Независимость!"
Так же можно сравнить список образовательных и культурных учреждений.
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...»




Отправлено: 08.05.17 - 20:31
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