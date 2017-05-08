Elle Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Я бы в столяры пошел...» #18





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Регистрация: 10.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 17:40 Цитата: инжинер:

большое спасибо старшим товарищам поддержали учили всему с азов

Вооот...Верно говорите. Лет 10, если не ошибаюсь, назад, была статья-крик просто, в одном из местных изданий. Мол катастрофически исчезают с лица нашей Родины такие "товарищи", учить молодежь в техникумах и училищах слесарному, столярному и пр. делу становится некому, и скоро настанет дефицит кадров в этой сфере. Стали применять срочным образом некие неуклюжие рекламные приемы по взращиванию интереса у молодежи к этим учебным заведениям. Мол надежда вы наша и опора индустрии...Ну? Теперь вот статью нынешнюю читаем...

Да и ко всему прочему даже в Ваше время была такая разительная разница между теорией и практикой. А сегодня? Ни теории толком, ни практики.. да и часто в колледжи идут те дети, родители которых не могут себе позволить ВУЗ. А результат и у тех и у этих один.