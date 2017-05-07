/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастерство в этом прямо на сцене продемонстрировал курсант военно-патриотического клуба «Кайсар». Действовал, завязав глаза. Его товарищи в это время пели - сегодня, 7 мая, в Сити-центре прошел фестиваль солдатской песни.
Читать новость

Вайпер .
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 08.05.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Откуда такие размеры пенсий ?
:-x такие только в Масквабаде с учётом доплат , в областях гораздо меньше :-x :-x :-x , допустим в Челябинске 8500 руб. , у кого не хватает тем соцзащита доплачивает до этого уровня . Переехавшим , кстати только такая и светит , не считая льготников .

1
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 08.05.17 - 15:15
Комментарий удален модератором.

112
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 08.05.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Моя мать получала 5700..
Такого размера была СОЦИАЛЬНАЯ пенсия в России 15-20 лет

2013й год гтьупчик..
Такая пенсия была тем, кто отработал на крайнем севере и приравненных к нему..
Она к тому же гражданка России..

гость
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 08.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Такая пенсия была тем, кто отработал на крайнем севере и приравненных к нему..


наверное она в лагере отдыхала.

112
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...




Отправлено: 08.05.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

наверное она в лагере отдыхала.

Сгоняй в Стрижи и Пионерный, там и посмотри..
Я кстати был там..
Там все олигархи прихватизировали, а работягам крен дали..
Отчим кстати там ему ноги на лесопиле оторвало, так и умер в Томске, в своем деревянном бараке, забытый Россией..
Всю жизнь на лесоповале..

§ Ваш земляк
Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.05.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
а имел всего лишь медаль за отвагу и орден красной звезды

Всего лишь?! Да ты хоть знаешь, за ЧТО давали такие ордена и медали?! Это ты не позорь своего деда, не пиши чуши несусветной! Твой дед - Герой! В отличие от тебя... И когда он воевал, он не думал, что у него будет такой внук! И это вопрос к нынешним властям, почему они называют (переименовывают) улицы именем каких-то сказочных героев, а не именами людей, сражавшихся в Великую Отечественную! Задай вопрос, почему ни ты, ни твоя родня, не знали о своём героическом предке?!
Личный мой тебе совет - выбрось всю ту кашу, националистическую, антироссийскую и антисоветскую, у себя из головы, научись ДУМАТЬ, сопоставлять увиденное и услышанное.
Профайл

Гость
В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не только пели, но и собирали автомат




Отправлено: 08.05.17 - 20:39
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 111
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 0
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх