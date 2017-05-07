Ваш земляк Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не... #65





(Полноправные пользователи) Сообщений: 740

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Цитата: Алим:

а имел всего лишь медаль за отвагу и орден красной звезды

Всего лишь?! Да ты хоть знаешь, за ЧТО давали такие ордена и медали?! Это ты не позорь своего деда, не пиши чуши несусветной! Твой дед - Герой! В отличие от тебя... И когда он воевал, он не думал, что у него будет такой внук! И это вопрос к нынешним властям, почему они называют (переименовывают) улицы именем каких-то сказочных героев, а не именами людей, сражавшихся в Великую Отечественную! Задай вопрос, почему ни ты, ни твоя родня, не знали о своём героическом предке?!

Личный мой тебе совет - выбрось всю ту кашу, националистическую, антироссийскую и антисоветскую, у себя из головы, научись ДУМАТЬ, сопоставлять увиденное и услышанное.