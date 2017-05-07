Цитата: Моше:

А между тем ребята, не чурающиеся работы руками - отлично зарабатывают. Близкий ко мне человек - имеет свою стройбригаду, так вот - каменщиков на облицовку дефицит. А те кто при заказах - в Костанае тысяч по 300-400 тенге в месяц в рубят. Многие из них в сезон работают, зимой отдыхают.



Да что вы говорите?!...сами то давно из каменщиков? Вы приоткройте оконце уютного офиса или своего крузака, или что там у вас...У людей ЖИЗНЬ бывает складывается так, что приходится делать бооольшой перерыв в профдеятельности - дети, здоровье свое или близких и т.п. посвящать ВСЁ свое время. А потом попробуй вернись. Но человек использует все методы- знакомые, объявления, биржи и т.д. и т.п. И родственные связи, (кстати из-за которых большая часть бездарей ни за что не отвечающих сидят везде где можно СИДЕТЬ),никто не отменял. А вы рассуждая как человек живущий в вакууме и ни за кого не отвечающий кроме как за себя пытаетесь тут вразумлять "тунеядцев". Вам никто не сказал что тот кто не может найти достойной работы сидит и просто ноет, как раз и работает РУКАМИ, если ничего другого нет. И не надо тут заливать про великие заработки физ. трудом. если бы так было то все бы поголовно имели бы шанс нажить состояние уже к 25-30 годам.

Кстати статья вообще не о "тунеядцах", если что.