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≡ Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать – Светлана Жакупова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать – Светлана Жакупова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если человек отказывается в первый раз, сумма пособия уменьшается на 50% для трудоспособных членов семьи. Если отказывается второй раз беспричинно, то, соответственно, прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи.
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не надо всех учить
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
А между тем ребята, не чурающиеся работы руками - отлично зарабатывают. Близкий ко мне человек - имеет свою стройбригаду, так вот - каменщиков на облицовку дефицит. А те кто при заказах - в Костанае тысяч по 300-400 тенге в месяц в рубят. Многие из них в сезон работают, зимой отдыхают.

Да что вы говорите?!...сами то давно из каменщиков? Вы приоткройте оконце уютного офиса или своего крузака, или что там у вас...У людей ЖИЗНЬ бывает складывается так, что приходится делать бооольшой перерыв в профдеятельности - дети, здоровье свое или близких и т.п. посвящать ВСЁ свое время. А потом попробуй вернись. Но человек использует все методы- знакомые, объявления, биржи и т.д. и т.п. И родственные связи, (кстати из-за которых большая часть бездарей ни за что не отвечающих сидят везде где можно СИДЕТЬ),никто не отменял. А вы рассуждая как человек живущий в вакууме и ни за кого не отвечающий кроме как за себя пытаетесь тут вразумлять "тунеядцев". Вам никто не сказал что тот кто не может найти достойной работы сидит и просто ноет, как раз и работает РУКАМИ, если ничего другого нет. И не надо тут заливать про великие заработки физ. трудом. если бы так было то все бы поголовно имели бы шанс нажить состояние уже к 25-30 годам.
Кстати статья вообще не о "тунеядцах", если что.

архимед
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
А наши институты и университеты сейчас выпускают только говночистов.

Это верно! Получение диплома, это не гарантия, что ты кому-то нужен как раб высшей квалификации! Неужели никто не читал К.Маркса! Образование не дает ничего, если нет блата! Многие, отдав деньги за учебу, вкалывают, где их берут! И самое главное: нужно накопить на старость! А ведь она быстро приближается! Детство и юность проходит очень быстро, а потом нужно завести семью, а там всегда есть ответственность за рожденных детей! Поэтому говночист, не яв. представителем грязной профессии, он представляет прослойку в стране! Так что не чурайтесь этой работы, если есть хочется! Ведь могут потом вообще никакую не предложить!

§ Elle
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://www.youtube.com/watch?v=jrVQaMf5AdQ[/video]

8-) 8-) 8-)
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112
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Образование не дает ничего, если нет блата!

Не согласен с этим, образование движет человеком.
Например он отучился на якономиста или юриста, которых пруд пруди у нас сегодня, но благодаря какому то базовому образованию, он может легко стать нотариусом, либо бухгалтером, либо еще кем то, как если бы не учился совсем..
И да, если ты не гений, кто тебя после учебы возьмет сразу юристом к себе?

§ Elle
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
он может легко стать нотариусом, либо бухгалтером, либо еще кем то, как если бы не учился совсем..

Ну да, пробовали?))) Если образование человеком движет, по вашим словам, то как это "если бы не учился совсем"?
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112
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
Ну да, пробовали?))) Если образование человеком движет, по вашим словам, то как это "если бы н

Я то после технаря, строительного на Дизельный пошел, предварительно проработам мастером два месяца в колхозе..
Но познав, что это не мое, командовать, пошел в слесаря сборщики..
Без образования в технаре, наврят ли туда пошел бы..
Хвосты быкам крутил бы до сих пор..
Все таки базовые знания и опыт какой то любое образование дает, учишься ты там на пятерки или тройки, значения не имеет особого..
У нас кстати троешник поступил в Медицинский, мой однокашка, а ведь я мечтал об этом, но был неуверен в своих силах, я много лучше его учился в школе..
Как ему тройки, выходят помогли?
А мне и пятерки, самый лучший в классе, не помогли..
А образование нужно мне было все таки проходить институтское..
Предлагали и звали многие ВУЗы, СХИ например, бесплатно..
Сам не захотел..
Сейчас был бы ведущим агрономом, да даже если бы не был, то база помогла бы в чем то другом, в том же бизнесе..
Хотя казалось бы, там его не преподают..

§ Elle
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:


Да не тройки помогли. Это как ученик в в начальной школе учившийся на тройки, перейдя в среднее школьное звено начинает учиться на 4 и 5. Что повлияло? ИНТЕРЕСНО стало. Учителя - разные (как люди, в том числе), предметы - новые, клейма троечника (от одной учительницы по всем предметам) - нет, смысл стараться - есть. И наоборот происходит с отличниками частенько. Не всегда конечно. Ваш случай видимо подтверждение))) Моя тройка, кстати, по английскому в школе, так вот переросла в 5 в техникуме, в свое время. )))
К тому же, время когда Вас звали в ВУЗы видимо было очень не вчера))) Сейчас кто кого зовет? Сами придут и заплатят и всё, какие еще амбиции?
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Капитализм
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, новоизбранный Макрон то же самое делать собирается. Лукашенко налог с "тунеядцев" с этого года взимает. Мы попросту в тренде.

§ Моше
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.05.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Капитализм:
новоизбранный Макрон то же самое делать собирается

Так правильно. Почему белые французы должны работать и платить налоги, с которых содержатся стаи ленивых и диких выходцев с Ближнего Востока и Африки?

[Исправлено: Моше, 08.05.2017 - 19:55]
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гость
Re: Отказавшихся от вакансий безработных будут штрафовать –...




Отправлено: 08.05.17 - 19:57
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