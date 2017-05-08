Цитата: ТСовец:

Путен опять ошибся, не на того коньдидата поставил..

А Маринка деньги россиянам в бюджет вернет или ручкой помашет.?

К чему смешиваете всё в одну кучу?

Вопрос не о ле Пен, вопрос в том , что Франция , как одна из ведущих мировых держав скоро совсем канет в небытие.

Лягушатники выбрали перманентный гей-парад под аккомпанемент муэдзинов...