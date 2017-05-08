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§ NG.kz
Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По предварительным данным, он набрал 65,9 % голосов. Лидер «Нацфронта» Марин Ле Пен получила поддержку 34,1% избирателей. Ле Пен, не дожидаясь оглашения финального результата, поздравила Макрона с победой и «в интересах страны» пожелала ему успехов.
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Бала Бол
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции.

Прям беда над Европой.
А какая страна была.
Де Голль от такого выбора в гробу перевернулся...

ТСовец
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Прям беда над Европой.
А какая страна была.

Путен опять ошибся, не на того коньдидата поставил..
А Маринка деньги россиянам в бюджет вернет или ручкой помашет.?

§ Моше
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4237
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.05.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не всё ли равно? О выборах не к лицу рассуждать тем, у кого в стране на "выборах" засидевшиеся по 2-3 десятка лет с 99% голосов "побеждают".
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Бала Бол
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Путен опять ошибся, не на того коньдидата поставил..
А Маринка деньги россиянам в бюджет вернет или ручкой помашет.?

К чему смешиваете всё в одну кучу?
Вопрос не о ле Пен, вопрос в том , что Франция , как одна из ведущих мировых держав скоро совсем канет в небытие.
Лягушатники выбрали перманентный гей-парад под аккомпанемент муэдзинов...

совдеп
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...




Отправлено: 08.05.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Прям беда над Европой.

Только не вздумайте обмотатся колорадскими лентами и вперед! Спасать Эвропу от гомо-сятины. Спасители х-новы..
Мозгов только на это хватает.

* Victor Yang
Re: Эмманюэль Макрон одержал убедительную победу на выборах...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.05.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совдеп:
лентами

Считаю данное определение оскорбительным.
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