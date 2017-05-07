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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Испокон века картинки, рисуемые воображением, могли расходиться с реальностью. Когда расхождение достигало апогея, «наполеоны», «моцарты» и творцы вечных двигателей занимали свои законные места в домах со стенами соответствующих цветов.
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1955
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не так уж было плохо, чтобы там нынешние горлопаны не кричали все было для людей, даже можно было пожаловаться на свое руководство , все было в меру
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§ bgb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.05.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не так уж было плохо, чтобы там нынешние горлопаны не кричали все было для людей, даже можно было пожаловаться на свое руководство , все было в меру

не так плохо было только в 70-80 г.г., а потом обострилась эпоха дефицита. странно, что на прилавках ничего не было, но у всех холодильники были забиты и мясом и колбасой. проблемы были, не без этого, но всё можно было решить при наличии блата. вот тогда слово "блатной" обрело новое значение: человек, имеющий блат (прототип нынешних агашек)!
но в период горбача появилась талонная система распределения продуктов и пр., что породило дикие давки в громадных очередях.
но данная статья имеет очень размытый, даже мутный смысл, в котором мысль автора можно только угадать.
в домах со стенами соответствующих цветов, по распоряжению кгб, попадали многие диссиденты-правдолюбцы, о чем автор умалчивает.
а все потому, что история преподносилась так, как на то было распоряжение кпсс. каждый, кто начинал "копать", попадал либо в те дома, либо на лесоповал.
а сегодня, среди обилия разной информации важно уметь найти правдивую и иметь собственное, не навязанное никем, мнение.
многие хозяйки смотрят передачи про готовку блюд! почему, если они это потом не готовят??
а эти передачи, оказывается, носят нейтральный характер и оказывают позитивное воздействие на их психику!!!
при различных диетах разрешается нечастое потребление разных "вредных, но вкусных" продуктов.
и так про всё и вся!!!
пройдет время и события на майдане в украине, войны в сирии, события в америке, в европе, или еще где-то, приобретут другую окраску, всплывут какие-то факты, дополнения и произойдет переосмысление событий и истории.
но ориентируйтесь уже сейчас... 8-)
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безумец
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания




Отправлено: 08.05.17 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят о вреде курения и алкоголя ,а в магазинах это есть и свободно в продаже,,говорят о предателях ,палачах, а местами уже им памятники стоят,,иные себе через суды титулы и имения требуют ,то что когда то принадлежало их предкам,,сегодня награждают орденами ,а завтра сажают с конфискацией ,,где то в норме ранние браки ,а где то готовы кастрировать за это,,кто то поддерживает агрессию ближнего зарубежья ,а кто то убегает от войны,,одни хвалят власть,другие готовы ее свергнуть,,одним нравиться национальная кухня ,другие брезгуют,,,Бондаренко не показал политику правильного пути самоопределения народа ,история зашла в тупик ,нужна новая идеология ,новые механизмы для обновления и перезагрузки всех ценностей ,,пока только разговоры , а тем временем враг не дремлет,,

1504
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания




Отправлено: 08.05.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Товарищ Бондаренко меньше надо смотреть ТВ другого государства, глядишь и "гондурас" не так волновать будет .Определитесь уже за 26 лет , Вы гражданин какого государства?????

У вас личная неприязнь к автору? Какое отношение к статье имеет ваш пост?
Цитата:
anatoliy-61:
.А про Сталина ? Всегда спрос и журналистам почёт и рейтинг от редактора .Иначе нет смысла писать то ,что не читают

А что, статья про Сталина?
:-o
Цитата:
anatoliy-61:
.А вот какой вред они приносят такими статьями ?

Ай-ай-ай!!! Они заставляют ДУМАТЬ!! Вот это вред! Да не одному поколению сразу!!! (сарказм)
Цитата:
anatoliy-61:
Это потом на других поколениях отразится .Они уже не доживут и им побоку . Лично я вижу это так .

А лично я вижу вред в новых учебниках по истории, где ТАКОЕ понаписано.., что ни в сказке сказать.... Статью Бондаренко, можно читать, а можно пропустить, а новые учебники формируют мировоззрение как раз-таки не одного поколения, но ВАМ, наверное всё равно, потому, как комментариев к этим учебникам писать нЕгде, а тут- гуляй - не хочу!!!

§ Добрый человек
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 08.05.17 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В борьбе со здравым смыслом победа будет за нами!!!
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* Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.05.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По нам, к счастью, не прокатился каток войны с его неизбежными спутниками: предательством и оккупацией.

И поэтому сейчас пишут такие комментарии:
Цитата:
Цитата:
почему то 300 000 человек (Казахов) погибло защищая РФ на нас то фашисты не нападали и не знаешь за что погибли

Отсюда

[Исправлено: Victor Yang, 08.05.2017 - 09:11]
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§ было время
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
было время


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
А теперь представь себе, что ТО государство, о котором ты так небрежно отзываешься, является не кем иным, как ГАРАНТОМ существования независимого государства (на российских землях, ко всему же!) !!!

скоро будем составлять БОЛЬШУЮ книгу глупостей от ДОЦЕНТА, хорошо, а почему же тогда в 1926 году при межевании СРЕДНЕЙ АЗИИ россияни, по современному ДОБРОВОЛЬНО! отдали свои земли,? вы смешны в своем невежестве, очень смешны , жаль . Ленинская национальная политика, кстати гнилая, нарубила кусков нац государствам , позже с 1989 года эти государства захотели себе независимости, но при этом на землях нарубленных полукровкой Лениным, зотя и бланком.
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§ было время
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
было время


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
ГАРАНТОМ существования независимого государства

эк как хватил, в 1918 году гарантом независимости Польши выступили Франция и Англия, и они формально вступили в ВТОРУЮ МИРОВУЮ , и что? это Польше помогло? не пишите таких глупостей, дети засмеют. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ было время
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Раздвоение сознания
было время


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 29.04.17
Отправлено: 08.05.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
(на российских землях, ко всему же!) !!!

смешно: все нац автономии , в РФ созданы на росийских землях? и в учебнике истории каждой автономии написано Мы воевали, мы отвоевали, а потом только добровольно вошли: Татарстан воевал, Иван Грозный в 1557 году сжег Казань, до сих пор паростить не могут, завоевал Астрахань! Ногайбаки , тоже воевали! дошли аж до парижа и принесли с собой чужой язык БЕРЛИН ВАРНА ПАРИЖ, ФЕРШАМПЕНУАЗ , они что на Урале вечно были? Чесма! забирай с собой! и отдай туркам и Французам!
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