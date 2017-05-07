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§ NG.kz
Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 11 часов на перекрестке баймагамбетова и Гагарина водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем КИЯ.
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112
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся

Кстати не могу понять, водятелы скорых, пожарных и все такое авто, должны тупо гнать?
А если впереди ребенок на велике выскочил, то обязательно его давить и они правы?

12к
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель УАЗа почти проехал перекресток удар был в заднюю правую чать

112
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 08.05.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
12к:
удар был в заднюю правую чать

Тогда водятел Киа конечно виноват..
Просто непонятно, действительно, почему машины убийцы дают бригадам скорой помощи..
По моему на Мэрии должна быть ответственность за это..
Считаю это их преступлением..
В другую нормальную машину зайди так, европейского качества, и ничего..

1504
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 08.05.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Ради всех святых

Святые то здесь при чём?
Цитата:
ТСовец:
запретите на законодательном уровне покупку для Гос. нужд автомобилей российского производства

Ну, конечно, ведь новых мозгов таким людям, которые считают себя круче всех и не могут секунду подождать, что пропустить спецмашину, взять НЕГДЕ....
Цитата:
ВЧК:
В Германии приоры покупают что бы до уличного сартира было на чём доехать..

А за этот пост - вам могут нешуточный штраф "припаять" за подрыв деловой репутации... например. И штраф - это только, если вам повезёт. Иногда лучше жевать, чем говорить.

* Victor Yang
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.05.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Запретить рашатазы однозначно!

Цитата:
ТСовец:
запретите на законодательном уровне покупку для Гос. нужд автомобилей российского производства

А прокладку между рулевым колесом и сиденьем тоже на автозаводах в России сразу устанавливают?
Профайл

* Victor Yang
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.05.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Ни в какой стране мира они не прошли сертификат соответствия требованиям безопасности


Ага.



Цитата:
ВЧК:
В Германии приоры покупают что бы до уличного сартира было на чём доехать..

В твоём воображении Германия отсталая какая-то.
Профайл

ТСовец
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 08.05.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Ради всех святых

Святые то здесь при чём?
Цитата:
ТСовец:
запретите на законодательном уровне покупку для Гос. нужд автомобилей российского производства

Ну и двери у этой буханки, что пациенты на ходу выпадают из этого корыта с болтами.?
Ради жизни на Земле, ради сбережения народа, запретите советско-россйиский автопром отныне и во веки..
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