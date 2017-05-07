Цитата: андрей:

Товарищ Бондаренко меньше надо смотреть ТВ другого государства, глядишь и "гондурас" не так волновать будет .Определитесь уже за 26 лет , Вы гражданин какого государства?????

У вас личная неприязнь к автору? Какое отношение к статье имеет ваш пост?

Цитата: anatoliy-61:

.А про Сталина ? Всегда спрос и журналистам почёт и рейтинг от редактора .Иначе нет смысла писать то ,что не читают

А что, статья про Сталина?



Цитата: anatoliy-61:

.А вот какой вред они приносят такими статьями ?

Ай-ай-ай!!! Они заставляют ДУМАТЬ!! Вот это вред! Да не одному поколению сразу!!! (сарказм)

Цитата: anatoliy-61:

Это потом на других поколениях отразится .Они уже не доживут и им побоку . Лично я вижу это так .

А лично я вижу вред в новых учебниках по истории, где ТАКОЕ понаписано.., что ни в сказке сказать.... Статью Бондаренко, можно читать, а можно пропустить, а новые учебники формируют мировоззрение как раз-таки не одного поколения, но ВАМ, наверное всё равно, потому, как комментариев к этим учебникам писать нЕгде, а тут- гуляй - не хочу!!!