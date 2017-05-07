112 Re: В Костанае на концерте в честь Дня защитника отечества не... #32







Отправлено: - 22:01 Цитата: Арсен Павлов :

Вы знаете что такое "Военный бюджет" ?

Военного бюджета у нас нет вообще, если вон сверху написано, Мастерство, разбирать собирать АК 47..

Какое к чьертям это мастерством стало?

Это чо, физика или шахматы какие?

Это должен знать каждый школяр, который после школы сразу пойдет в армию!

А то что нет военного бюджета, говорит о том, что директор школы для будущих военных побирается у родителей этих самых школяров и собирает на автомат, чтобы обучить хоть кого то..

Но, в связи с угрозой терроризма, автоматы для обучения будущим защитникам Родины, курсантам и кадетам не дают!

Они потенциальные террористы!

А потому в армию идет человечек, который и понятия не имеет, что такое АК 47..