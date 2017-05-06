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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.05.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доцент Кудюкин о приватизации властей дня Победы

«К Победе в Великой Отечественной войне нынешние власти отношения не имеют, но ее образ, через пропаганду, используется как один из элементов легитимизации власти. Поэтому отношение к празднику Победы уже зачастую воспринимается как признак лояльности к власти, к ее официальной концепции этого события», — заявил Павел Кудюкин..

Вот и я о том же который год, наша Мэрия не имеет никакого отношения к празднику и хороводить вокруг нее со слезами на глазах считаю излишним..

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.05.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то Марк Хортон из МВФ уличил высшее руководство Казахстана во лжи и сказал что они кроме раздавания обещаний что обещают, занимаются не первый год и всегда врут..
Сказано об очередном казахстанском обещании не помогать больше воровским олигархическим банковским группировкам ..

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Недавно меня резанул малолетка..
В очочках и на мисубиси, обвешанном флагами в честь победы наших дедов..
Я его начал догонять, он меня второй срезал раз и уехал в проулок в Рудном, я на разворот и за ним..

Нутак!
Приезжай в Костанай, здесь для тебя найдется мнооого воспитанников, которые подрезают. Гарантирую, будешь круглыми сутками гоняться-воспитывать за всякими хайлендерами, крузаками. Можешь конешно и за десятками заниженными, но их то много, боюсь ты быстро устанешь. Утомишься еще :-x
Или ты нашел заведомо более слабого, на не самой крутой машинке, чтобы не былр риска получить ответку? Или ты просто оскорбился, что посмели обидеть самого Смотрящего? Тогда да, это же для самолюбия очень больно было? Да? :-o
И все твое псевдовоспитание, суть понты и оскорбленное эго...печально...

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот и я о том же который год, наша Мэрия не имеет никакого отношения к празднику и хороводить вокруг нее со слезами на глазах считаю излишним..

Однозначно-согласен!
А вот пройтись почтить память героев, без всяких понтов и указаний "с верху",очень даже нужно.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Или ты нашел заведомо более слабого, на н

Как может быть человечек под метр 80 молодой, слабее писятлетнего старичка?
Иногда просто дело принципа..

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3154
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.05.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне ответил продвинутый пользователь Шелендаф. Он возмущен, что на Пегасах, стоящих на мосту, скульпторы чересчур тщательно вылепили конские причиндалы. Я же наоборот увидел скрытый замысел, как повысить успеваемость наших институтских бездельников. На экскурсии в Питере, эксурсовод всегда обращает внимание, как блестят на солнце причиндалы мерина, на котором восседает Петр первый. Это заслуга студентов, которые должны потереть это место в ночь перед экзаменом. Почему наши студенты до сих пор не испытали свой шанс?
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
тщательно вылепили конские причиндалы.

А как не выпиливать то, кони что, геи что ли?

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как может быть человечек под метр 80 молодой, слабее писятлетнего старичка?

Зато ты-тяжелее! У тебя в одной ж///пе больше живого веса, чем его рост. Ясно теперь, что ты задавил бедного пасанёнка своим авторитетом. Да и скажи, что наверняка он просто ехал по правилам дорожного движения, а тебя же обязаны пропускать, поэтому ты и кинулся как бык-на красный цвет.
Цитата:
112:
Иногда просто дело принципа..

Во во, я же говорю. Скажи не принципа, а усщемленной крутости. Так что по понтам, ты оказался круче...

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Там не студенты , трут :lol: - курсанты военных училищ , у которых это традиция на выпуск . :lol: :lol: :lol: :lol:

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Да и скажи, что наверняка он просто ехал по правилам дорожного движения, а тебя же обязаны пропускать, поэтому ты и кинулся как бык-на красный цвет.

Гнать кончай, я на право поворачивал на повороте, тот на лево с другой стороны туда же повернул и меня подрезал, должен меня пропустить..
Потом опять резанул при обгоне спереди него поворачивающего авто..

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3154
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.05.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Ну что студенты прохладной жизни? Вам слабо сделать флешмоб по зачистке причиндалов Пегасов? С удовольствием посмотрю на ютубе. И лайк поставлю !!!
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Вам слабо сделать флешмоб по зачистке причиндалов Пегасов?

Чё слабо? Выставить фото здесь?... :lol:
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Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Это ты на ютрубе светишься , мне не зачем и училище ещё в прошлом веке закончил :-P

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.05.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, у нас начали избавляться от патриотизма по указке Кремля и начали в каком то городишке снимать георгиевские ленты на памятниках, символизирующих по мнению Мэров колонизацию Казахстана..

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 07.05.17 - 22:39
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Страница 83 из 83«1...818283
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