Цитата: 112:

Недавно меня резанул малолетка..

В очочках и на мисубиси, обвешанном флагами в честь победы наших дедов..

Я его начал догонять, он меня второй срезал раз и уехал в проулок в Рудном, я на разворот и за ним..

Нутак!

Приезжай в Костанай, здесь для тебя найдется мнооого воспитанников, которые подрезают. Гарантирую, будешь круглыми сутками гоняться-воспитывать за всякими хайлендерами, крузаками. Можешь конешно и за десятками заниженными, но их то много, боюсь ты быстро устанешь. Утомишься еще

Или ты нашел заведомо более слабого, на не самой крутой машинке, чтобы не былр риска получить ответку? Или ты просто оскорбился, что посмели обидеть самого Смотрящего? Тогда да, это же для самолюбия очень больно было? Да?

И все твое псевдовоспитание, суть понты и оскорбленное эго...печально...