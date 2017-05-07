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§ NG.kz
Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 11 часов на перекрестке баймагамбетова и Гагарина водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем КИЯ.
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112
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся

Кстати не могу понять, водятелы скорых, пожарных и все такое авто, должны тупо гнать?
А если впереди ребенок на велике выскочил, то обязательно его давить и они правы?
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