Цитата: глас народа:

водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся

Кстати не могу понять, водятелы скорых, пожарных и все такое авто, должны тупо гнать?

А если впереди ребенок на велике выскочил, то обязательно его давить и они правы?