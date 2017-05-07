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§ NG.kz
Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в 11 часов на перекрестке баймагамбетова и Гагарина водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем КИЯ.
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§ Доктор СИЗО
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3154
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.05.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже вторая буханка за неделю совершила ДТП со смертельным исходом. Может руководству ГАИ обратить внимание своих сотрудникам, что бы не взяли на заметку этот вопиющий факт. За рулем этих машин сидят обычно пожилые опытные водители, уверовавшие в свое мастерство и везение.
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Житель
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сводке ясно сказано,водитель киа совершил столкновение с машиной скорой помощи. Вина водителя киа,обстоятельства бывают разные.Суд решит.

Инструктор
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновны обои!

GGG.
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то надо пропуска скорую помощь

Мендыкаринец
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть земля будет пухом, вечная память жалко молодая жить и жить ребенок сирота остался

ТСовец
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
УАЗа скорая помощь

Ради всех святых, запретите на законодательном уровне покупку для Гос. нужд автомобилей российского производства так называемые УАЗы и прочие ТАЗы - это же гробы на колесах, капсулы смерти, они не проходят никакие краш-тесты, а по стоимости равны или даже дороже тех же Южнокорейских аналогов.
Сколько смертей госслужащих можно было избежать если запретить эксплуатацию рос автохламья.

112
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему у нас собирали скорые помощи иномарки с подушками всякими, даже когда перевернешься..
Где же они?

гость
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где же они?

Марик в Астане где еще могут быть.

§ Вася Картошкин
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 07.05.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот посмотрите на фото на УАЗе даже мигалок не было летел на мигающий наверное желтый.nJvvbRAy8oo.jpg.
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гость
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инструктор:
Виновны обои!

Один снаглел второй не уступил.

глас народа
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
водитель УАЗа скорая помощь с включенной мигалкой не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем КИЯ.******

ЛЮБОЙ водитель КИА или прочей автотачки, услышав звук сирены скорой ,ОБЯЗАН ВЗЯТЬ ВПРАВО к обочине и ПРОПУСТИТЬ машину скорой помощи.
БАРАН за рулем- и в Африке Баран. Учите Правила Дорожного движения!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

ВЧК
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить рашатазы однозначно! Ни в какой стране мира они не прошли сертификат соответствия требованиям безопасности. В Германии приоры покупают что бы до уличного сартира было на чём доехать..

§ Undead
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 860
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 07.05.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инструктор:
Виновны обои!
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112
Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской




Отправлено: 07.05.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Марик в Астане где еще могут быть.

Только для богатых, нормальных людишек там так же возят..
А про Обои и я хотел спросить, при чем тут они, но воздержался..
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