Цитата: 112:

Без верхнего слоя даже приятней ездить, если б не колодцы.

Ну это пока типа срезали убитый верхний слой, то пока что кажется идеально ровным и без выбоин, но стоит пройти первому дождику и поездить с недельку, всё начнет сыпаться и рушится и выбоиниться