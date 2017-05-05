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§ NG.kz
ремонт дорог в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.05.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу сообщить, что возле ДГД по Костанайской области по ул.Гоголя, 183, идет ремонт дороги. Верхний слой сняли и все и хотят нанести просто свежий слой асфальта, но дело в том что в этом месте каждое весну и осень собирается вода с грязью. Ходить не возможно.
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Всем общий
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 05.05.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Лермонтова верхний слой асфальта сняли и техника разьехалась.А когда ремонт продолжат неизвестно.

112
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 05.05.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без верхнего слоя даже приятней ездить, если б не колодцы.

Патриот
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 05.05.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое страшное слово для чинушей - ОСВОЕНИЕ

Фреза
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 05.05.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Без верхнего слоя даже приятней ездить, если б не колодцы.

Ну это пока типа срезали убитый верхний слой, то пока что кажется идеально ровным и без выбоин, но стоит пройти первому дождику и поездить с недельку, всё начнет сыпаться и рушится и выбоиниться :-o :-o :-o

112
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 06.05.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фреза:
о стоит пройти первому дождику и поездить с недельку, всё начнет сыпаться и рушится и выбоиниться

Не знал этого..

Рихард
Re: ремонт дорог в Костанае




Отправлено: 07.05.17 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
взгляните внимательно на ул. Баймагамбетова. за неделю положили новый асфальт от ул. Гагарина до кольца сельхоза. Верх покрытия в мелких выемках, короче щербатый асфальт. На сезон не хватит, вода в этих углублениях свое дело сделает и при минусовой температуре порвет покрытие . Или еще слой положат, но нормальный? Нам остается только проверить прогноз долговечности дороги.

§ Undead
Re: ремонт дорог в Костанае
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 860
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 07.05.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Без верхнего слоя даже приятней ездить, если б не колодцы.

На двухколёсном особенно. Ощущение, как будто оба колеса спущены.
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