ТСовец Re: Погибла акушерка в ДТП из п Боровской #6







Отправлено: - 20:27 Цитата: УАЗа скорая помощь

Ради всех святых, запретите на законодательном уровне покупку для Гос. нужд автомобилей российского производства так называемые УАЗы и прочие ТАЗы - это же гробы на колесах, капсулы смерти, они не проходят никакие краш-тесты, а по стоимости равны или даже дороже тех же Южнокорейских аналогов.

Сколько смертей госслужащих можно было избежать если запретить эксплуатацию рос автохламья.